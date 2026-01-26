ENI: Ξεκινά η λειτουργία στο κοίτασμα Μπαχρ Ες Σαλάμ έως το τέλος του α' τριμήνου του 2026

Η ιταλική ενεργειακή εταιρεία Eni ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του έργου φυσικού αερίου στο κοίτασμα Μπαχρ Ες Σαλάμ στη Λιβύη μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, με παραγωγική ικανότητα έως 100 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου την ημέρα.

Ένα δεύτερο έργο φυσικού αερίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το γ' τρίμηνο του έτους.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για την Ενέργεια και την Οικονομία της Λιβύης 2026 το Σάββατο στην Τρίπολη, ο Διευθυντής Εξερεύνησης και Παραγωγής της Eni, Λούκα Βινιάτι, δήλωσε: «Η νέα παραγωγική ικανότητα θα ωφελήσει την εγχώρια αγορά της Λιβύης και θα μπορούσε να δημιουργήσει πλεόνασμα για εξαγωγή στην Ιταλία και από εκεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές», σύμφωνα με τον ιστότοπο Energy Capital & Power που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Η Eni αναμένει επίσης να θέσει σε λειτουργία ένα δεύτερο έργο για την αξιοποίηση του συνδεδεμένου φυσικού αερίου στη Λιβύη μέχρι το γ' τρίμηνο του έτους, προσθέτοντας μεταξύ 100 και 120 εκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα. Αυτό θα αυξήσει τη συνολική παραγωγή φυσικού αερίου της Eni στη Λιβύη σε 800 εκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα.

«Το έργο φυσικού αερίου Bahr Essalam συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Eni, τερματίζοντας τις εργασίες καύσης φυσικού αερίου σε όλα τα έργα που λειτουργεί η εταιρεία στη Λιβύη», ενώ ο Βινιάτι πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή έχουμε επτά έργα υπό ανάπτυξη. Δύο από αυτά θα παραδοθούν φέτος, ενώ ένα άλλο έργο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2027».

Η National Oil Corporation συμμετείχε επίσης στη συζήτηση του πάνελ, περιγράφοντας τα φιλόδοξα σχέδιά της για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής υποδομής της Λιβύης. Ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 2 δισ. δολαρίων για την αναβάθμιση των αγωγών και άλλων ζωτικών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.