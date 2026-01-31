ΕΕ: Νέα ρεκόρ στις ΑΠΕ - Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις

Σειρά από νέα ρεκόρ κατέγραψε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντική συμβολή της Ελλάδας, που περιλαμβάνεται στην ομάδα των χωρών της ΕΕ με τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση European Electricity Review 2026 του ενεργειακού think tank Ember, για πρώτη φορά το 2025 η αιολική και ηλιακή παραγωγή στην ΕΕ ξεπέρασε την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, φυσικό αέριο), ρεκόρ που επιτεύχθηκε παρά την αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου.

Η Ελλάδα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό στη χρήση άνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή και βρίσκεται στην τρίτη θέση της ΕΕ ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ρεύματος.

Συγκεκριμένα: