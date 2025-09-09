Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στα σχέδια για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050, χαρακτηρίζοντας τον στόχο «κολοσσιαία σιδηροδρομική καταστροφή» που, όπως είπε, είναι αδύνατο να υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με το CNBC, οι δηλώσεις του, που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα στους Financial Times, έγιναν λίγο πριν από το ταξίδι του ίδιου και του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ στο Μιλάνο, όπου θα συμμετάσχουν στο συνέδριο Gastech.

«Το ''καθαρό μηδέν'' το 2050 είναι απλώς μια κολοσσιαία καταστροφή… Ένα τερατώδες πρόγραμμα φτωχοποίησης της ανθρωπότητας, που φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί», σημείωσε ο Ράιτ σε ανάρτηση του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας στην πλατφόρμα Χ.

.@SecretaryWright: “Net zero 2050 is just a colossal train wreck…It’s just a monstrous human impoverishment program and of course there is no way it is going to happen.”



READ MORE HERE ⬇️ — U.S. Department of Energy (@ENERGY) September 8, 2025

Ο όρος «καθαρό μηδέν» αναφέρεται στην ισορροπία ανάμεσα στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα και σε εκείνες που απορροφώνται.

Περισσότερες από 140 χώρες — μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση — έχουν υιοθετήσει αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Για να τηρηθεί ο κρίσιμος στόχος της Συμφωνίας των Παρισίων και να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου, οι επιστήμονες τονίζουν πως οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να μηδενιστούν γύρω στα μέσα του αιώνα.

Ο Ράιτ αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, ωστόσο συχνά επιτίθεται σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «τρομολαγνεία για το κλίμα».

Εμπόριο και ενέργεια στο επίκεντρο

Ο Ράιτ, ο οποίος την Τετάρτη θα παρουσιάσει στο Gastech το αμερικανικό όραμα για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, φέρεται να έχει προειδοποιήσει ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για το κλίμα μπορεί να πλήξουν τη συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ-ΕΕ.

Βάσει της συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, ευρωπαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 600 δισ. δολαρίων έως το 2029.

Η ΕΕ, παράλληλα, προγραμματίζει αγορές LNG, πετρελαίου και πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων την επόμενη τριετία, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια.