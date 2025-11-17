UBS: Διατηρεί τις θετικές προοπτικές για τον χαλκό παρά την ύφεση στην προσφορά και ζήτηση

Η UBS διατήρησε τη θετική της στάση απέναντι στον χαλκό, υποστηρίζοντας ότι η διαρθρωτική συνέπεια του μετάλλου παραμένει αμετάβλητη, ακόμη και αν η αγορά αντιμετωπίζει μια βραχυπρόθεσμη ύφεση στην προσφορά και τη ζήτηση.

Οι αναλυτές της τράπεζας, με επικεφαλής τον Daniel Major, υποστηρίζουν ότι οι φυσικές αγορές είναι «ισορροπημένες αλλά όχι στενές», με την πιο ήπια ζήτηση της Κίνας σε ορισμένους τομείς και την υπερβάλλουσα προσφορά από τις προαγορές που σχετίζονται με τους δασμούς να επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα.

Ωστόσο, οι διακοπές στην εξόρυξη, οι υποβαθμίσεις και το ανανεωμένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τα σκληρά περιουσιακά στοιχεία έχουν διατηρήσει υψηλά τα επίπεδα κερδοσκοπίας.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η κατάσταση του χαλκού παραμένει ευνοϊκή έως το 2026, καθώς αναμένουν αύξηση της ζήτησης κατά περίπου 3% έναντι αύξησης της προσφοράς από τα ορυχεία και των προϊόντων εξευγενισμού κατά λιγότερο από 1%, κάτι που, σύμφωνα με τους ίδιους, θα οδηγήσει σε ελλείμματα, μείωση των αποθεμάτων και σταθερότερες βασικές παραμέτρους.

Ωστόσο, η ομάδα προειδοποιεί ότι το τρέχον περιβάλλον είναι απίθανο να υποστηρίξει μια διαρκή άνοδο πάνω από τα 11.000 δολάρια ανά τόνο στο εγγύς μέλλον.

«Με την ζήτηση να μην αναμένεται να μεταβληθεί στο εγγύς μέλλον, την παραγωγή ραφιναρισμένου χαλκού να παραμένει σταθερή και την καθαρή θέση του LME να είναι υψηλή, κατά την άποψή μας, τα πιο σφιχτά θεμελιώδη μεγέθη είναι απίθανο να αποτελέσουν τον καταλύτη για το LME χαλκού να διαπραγματευτεί σταθερά πάνω από τα 11.000 δολάρια στο εγγύς μέλλον», έγραψαν οι αναλυτές.

Ένας βασικός παράγοντας για τις προοπτικές της UBS είναι η συνεχιζόμενη συμπίεση της παγκόσμιας προσφοράς από τα ορυχεία. Η τράπεζα επισημαίνει μια σειρά περικοπών, με επικεφαλής το περιστατικό στο Grasberg, το οποίο μείωσε τις προοπτικές για το 2026 κατά περίπου 270 χιλιάδες τόνους (kt).

Πρόσθετη αδυναμία αναμένεται από το Collahuasi λόγω καθυστερήσεων στην απογύμνωση και υποβάθμισης των αποθεμάτων, ενώ οι ενημερώσεις των προβλέψεων από την Antofagasta και την Teck υποδηλώνουν επίσης χαμηλότερη από την εκτιμώμενη παραγωγή.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι μετά από διακοπές άνω των 1,3 εκατ. τόνων από την αρχή του έτους, η παγκόσμια προσφορά ορυκτών είναι πλέον ουσιαστικά σταθερή για το 2025, με αύξηση κάτω του 1% το 2026.

Στον τομέα των εξευγενισμένων προϊόντων, η παραγωγή παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική, παρά την έλλειψη συμπυκνωμάτων και τις αναφορές για περιορισμένη διαθεσιμότητα απορριμμάτων. Η παραγωγή εξευγενισμένου χαλκού στην Κίνα έχει αυξηθεί κατά 12% από την αρχή του έτους, που ισοδυναμεί με ετήσια αύξηση 1,4 εκατ. τόνων.

Οι περικοπές σε άλλες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες, η Ναμίμπια και η Χιλή, δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν αυτή την αύξηση, σύμφωνα με τους αναλυτές. Εξακολουθούν να αναμένουν ότι η αύξηση της παραγωγής εξευγενισμένου χαλκού θα επιβραδυνθεί κάτω από 1% το 2026.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση παραμένει μικτή. Η UBS επισημαίνει τις ισχυρές δαπάνες για το δίκτυο στην Κίνα και στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και τη σταθερή δυναμική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά αναφέρει ότι υπάρχουν «λίγες ενδείξεις για σημείο καμπής» στις παραδοσιακές τελικές αγορές, όπως οι κατασκευές, τα αυτοκίνητα και η μεταποίηση.

Τα ευρύτερα στοιχεία για την Κίνα παραμένουν επίσης αδύναμα και η τράπεζα δεν πιστεύει ότι ο τομέας των ακινήτων έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο.

Ωστόσο, η UBS διατηρεί μια θετική άποψη για τις μετοχές χαλκού συνολικά και θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τις τιμές θα είναι ανοδικοί τους επόμενους 12 μήνες.

Οι αναλυτές προτιμούν τις Freeport-McMoRan, Anglo-Teck και Antofagasta, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες εξόρυξης χαλκού θα πρέπει να διατηρήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις τους, δεδομένης της βελτίωσης της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης μεσοπρόθεσμα.