Πτωτικό γύρισμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με την προσοχή στη Ρωσία

Πτωτικά πρόσημα εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, ανακάμπτοντας από τις ισχυρές απώλειες που κατέγραψαν την Τετάρτη και με την προσοχή να βρίσκεται στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- χάνουν 0,31% στα 63,31 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Ιανουαρίου- παρουσιάζουν πτώση 0,20% στα 59,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Δεκεμβρίου- χανουν 0,13% στα 30,82 ευρώ ανά μεγαβωτώρα.

Σημειώνεται πως οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν 2% την Τετάρτη, στον απόηχο δημοσιευμάτων που έκαναν λόγω για υποδείξεις των ΗΠΑ προς την Ουκρανία για να αποδεχθεί τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι αναφορές προκάλεσαν ανησυχία για χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων από τη Δύση προς τη Μόσχα, που θα μπορούσε να σημάνει την υπερπροσφορά ρωσικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Όπως μετέδωσε το Reuters, αναλυτές της ING προειδοποίησαν ότι η Ουκρανία είναι απίθανο να υποστηρίξει το σχέδιο, καθώς το θεωρεί ευνοϊκό για τη Ρωσία, αλλά «τα σημάδια ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία μετριάζουν ορισμένες ανησυχίες για περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας και για το πόσο αυστηρά θα εφαρμοστούν οι τρέχουσες περιοριστικές πολιτικές».

Κάποια στήριξη στις τιμές προσέφερε η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ που αναφέρθηκε την Τετάρτη, η οποία αντανακλούσε την αύξηση της διύλισης εν μέσω καλών περιθωρίων κέρδους στον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, καθώς και τη ζήτηση για εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ.