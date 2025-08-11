Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα της αγοράς στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας αργότερα αυτήν την εβδομάδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η τιμή του brent σημείωσε απώλειες κατά 0,51% στα 66,25 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) κινήθηκε επίσης πτωτικά κατά 0,64% στα 63,47 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί για μια πιθανή άρση των κυρώσεων που έχουν περιορίσει την προσφορά ρωσικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ότι θα συναντήσει τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, προκειμένου να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αν οι ειρηνευτικές συνομιλίες αποτύχουν και η σύγκρουση παραταθεί, η αγορά θα μπορούσε γρήγορα να στραφεί σε ανοδική τροχιά, ενδεχομένως πυροδοτώντας απότομη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε η Σουγκάντχα Σατσντέβα, ιδρύτρια της SS WealthStreet, μιας ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ είχε θέσει την περασμένη Παρασκευή ως προθεσμία για τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, να συμφωνήσει σε ειρήνη ή οι αγοραστές του πετρελαίου της να βρεθούν αντιμέτωποι με δευτερογενείς κυρώσεις. Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον πιέζει την Ινδία να μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects εκτίμησε ότι ινδικά διυλιστήρια έχουν ήδη αγοράσει WTI συνολικού όγκου 5 εκατ. βαρελιών για φορτώσεις Αυγούστου, με επιπλέον 5 εκατ. βαρέλια να είναι πιθανά ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, καθώς και 5 εκατ. βαρέλια για φορτώσεις Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, υπό το βάρος των δυσοίωνων οικονομικών προοπτικών, το Brent υποχώρησε κατά 4,4% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI κατέγραψε πτώση 5,1%.

Απώλειες κατέγραψε και το φυσικό άριο κατά 1,53% στα 32,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα.