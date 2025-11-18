Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η υποχώρηση και σήμερα - Περαιτέρω πτώση ως το τέλος του έτους προβλέπει η Goldman Sach

Πτωτικά κινούνται και την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου εξανεμίζοντας ουσιαστικά τα κέρδη της Παρασκευής μετά τη διήμερη διακοπή λειτουργίας στον ρωσικό σταθμό του Νοβοροσίσκ που είχε πληγεί από ρωσική επίθεση.

To Brent το πρωί της Τρίτης υποχωρεί 0,87% στα 63,64 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 0,9% στα 59,37 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότεροι οι δείκτες αναφοράς αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2% την Παρασκευή, κλείνοντας την εβδομάδα με μικρή άνοδο, μετά την αναστολή των εξαγωγών στο Νοβοροσίσκ και σε έναν γειτονικό τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, που επηρέασε το 2% της παγκόσμιας προσφοράς.

Το Νοβοροσίσκ επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου την Κυριακή, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου και στοιχεία της LSEG. Ωστόσο, οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές υποδομές πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο.

«Η αρχική αδυναμία οφειλόταν στην επανέναρξη των φορτώσεων στο Νοβοροσίσκ, αλλά ήταν βραχύβια», δήλωσε ο Scott Shelton, ειδικός σε θέματα ενέργειας στην TP ICAP Group.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στις ροές εφοδιασμού και εμπορίου της Ρωσίας.

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε αυτό το μήνα να αυξήσει τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, όπως και για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Συμφώνησε επίσης να σταματήσει τις αυξήσεις το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η αστάθεια στις τιμές του αργού πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνει, καθώς ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει υψηλός, σε αντίθεση με τις προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς αργού, δήλωσε ο Dennis Kissler, ανώτερος αντιπρόεδρος εμπορικών συναλλαγών της BOK Financial.

Οι προβλέψεις UBS και Goldman Sachs

Στο μεταξύ, ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo αναμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα στηριχθούν.

«Η αύξηση των επιπέδων πετρελαίου στο νερό δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε αύξηση των αποθεμάτων στην ξηρά», ανέφερε ο Staunovo σε σημείωμά του. «Αν και αναμένουμε ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν στο κατώτερο μέρος του εύρους διαπραγμάτευσης τους επόμενους μήνες, διατηρούμε μια πιο θετική προοπτική για το δεύτερο εξάμηνο του 2026».

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν έως το 2026, ανέφερε η Goldman Sachs τη Δευτέρα, επικαλούμενη την αύξηση της παραγωγής που θα διατηρήσει την αγορά σε μεγάλο πλεόνασμα περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.