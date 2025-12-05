Πετρέλαιο: Σταθερό το Brent στην εβδομάδα - Κάτω από τα 27 ευρώ το αέριο

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές κλείνει η εβδομάδα για το Brent, ενώ αντίθετα το αμερικανικό αργό κλείνει με εβδομαδιαία άνοδο 1,6%.

Ρόλο στην άνοδο του αμερικανικού αργού έπαιξε η αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων της Fed, η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας και η καθυστέρηση των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μόσχα.

Το πρωί της Παρασκευής τα futures του Brent είναι αμετάβλητα στα 63,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι επίσης αμετάβλητο στα 59,62 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερες οι τιμές έκλεισαν με άνοδο περίπου 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι αγορές προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, μετά την δήλωση του Τραμπ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «πολύ σύντομα» να λαμβάνουν μέτρα για να σταματήσουν τους Βενεζουελάνους εμπόρους ναρκωτικών στην ξηρά.

Η Rystad Energy ανέφερε σε σημείωμά της ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή 1,1 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα της Βενεζουέλας, τα οποία προμηθεύει κυρίως στην Κίνα.

Η Σαουδική Αραβία μείωσε τις τιμές πώλησης του αργού πετρελαίου Arab Light προς την Ασία τον Ιανουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.

Έπεσε κάτω από τα 27 ευρώ το αέριο

Υποχώρηση σχεδόν 1% (0,93%) καταγράφουν το πρωί της Παρασκευής τα futures του φυσικού αερίου καθώς κινούνται στα 26,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα.