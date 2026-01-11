Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να μειωθούν περαιτέρω το 2026 πριν σταθεροποιηθούν, καθώς η αύξηση της προσφοράς θα ξεπεράσει και πάλι τη ζήτηση, αν και η πτώση μπορεί να είναι μικρότερη από ό,τι αναμένουν οι αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, οι αναλυτές της Bernstein προβλέπουν ότι η μέση τιμή του Brent θα είναι 65 δολάρια το βαρέλι το 2026, κάτω από τα 69 δολάρια το 2025, αλλά ακόμα πάνω από τα 61 δολάρια που είναι η γενική εκτίμηση. Θεωρεί το 2026 ως το κατώτατο σημείο του κύκλου, με τις τιμές να ανακάμπτουν προς τα 70 δολάρια το 2027, κοντά στα οριακά επίπεδα κόστους.

Οι αγορές της Κίνας για το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου της ενδέχεται να απορροφήσουν μέρος της υπερβάλλουσας προσφοράς, αλλά όχι αρκετά ώστε να αποτρέψουν τη συσσώρευση αποθεμάτων. Οι κίνδυνοι πτώσης θεωρούνται υψηλότεροι στις αρχές του 2026, με τις συνθήκες της αγοράς να βελτιώνονται στο δεύτερο εξάμηνο.

Η Bernstein προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά περίπου 0,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος, ακολουθώντας την αύξηση της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Πρόσθετα 0,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από την προσφορά του ΟΠΕΚ σε ετήσια βάση αναμένεται να προστεθούν στις πιέσεις υπερπροσφοράς, οδηγώντας σε συσσώρευση αποθεμάτων και χαμηλότερες τιμές, ιδιαίτερα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Bernstein αναμένει ότι οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση έως το 2026, καθώς θα τεθεί σε λειτουργία νέα προσφορά. Προβλέπει ότι ο δείκτης αναφοράς JKM θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 9 δολάρια ανά mmbtu το επόμενο έτος, από περίπου 12,6 δολάρια το 2025 και κάτω από τα 10 δολάρια που είναι η γενική εκτίμηση.

Μια ομαλή πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε τελικά να αυξήσει την παραγωγή κατά 3 εκατομμύρια bpd την επόμενη δεκαετία, κάτι που θα ήταν αρνητικό για τις τιμές. Ωστόσο, μια αταξία μετάβαση θα μπορούσε να διαταράξει τις τρέχουσες εξαγωγές περίπου 1 εκατομμυρίου bpd, περιορίζοντας τις αγορές.

Το πετρέλαιο κάτω από το οριακό κόστος τείνει να περιορίζει τις επανεπενδύσεις και να υποστηρίζει μια μελλοντική ανάκαμψη. Η εφεδρική παραγωγική ικανότητα έχει αυξηθεί σε περίπου 3,5%, κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους, ενώ τα ποσοστά επανεπένδυσης του κλάδου παραμένουν κάτω από τα προηγούμενα πρότυπα.