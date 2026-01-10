Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί αμφισβητούν το σχέδιο Τραμπ - «Μη επενδύσιμη χώρα» λέει η ExxonMobil

Οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την προσέλκυση μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων σε νέες επενδύσεις στη Βενεζουέλα συνάντησαν σημαντικές επιφυλάξεις από τη βιομηχανία.

Επιφυλακτική στάση απέναντι στο σχέδιο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και στενοί του συνεργάτες είχαν την Παρασκευή συνάντηση με ανώτατα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών, επιχειρώντας να τους πείσουν για τις προοπτικές μιας εκτεταμένης εκστρατείας εξόρυξης στη Βενεζουέλα. Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι εταιρείες απέφυγαν να αναλάβουν δεσμεύσεις για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα και το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας.

«Η χώρα δεν είναι αυτή τη στιγμή επενδύσιμη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται σαφή νομικά και εμπορικά πλαίσια προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης. Άλλα στελέχη έκαναν λόγο για ανάγκη ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας και χρηματοδότησης πριν προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμα εγχειρήματα.

Ακόμη και ο Χάρολντ Χαμ, γνωστός επενδυτής στον τομέα της ενέργειας και βασικός υποστηρικτής του Τραμπ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι απαιτούνται πολύ πιο συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις. «Η Βενεζουέλα παρουσιάζει σοβαρές προκλήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια επένδυση τεράστιας κλίμακας που θα χρειαστεί χρόνο για να αποδώσει.

Πολιτικοοικονομική στρατηγική στη Βενεζουέλα

Η περιορισμένη ανταπόκριση των εταιρειών δυσχεραίνει τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για μια εκτεταμένη παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στη διαχείριση του πετρελαϊκού τομέα. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η μεταβατική ηγεσία υπό τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ θα διευκολύνει την είσοδο αμερικανικών επιχειρήσεων, εκτιμώντας παράλληλα ότι η χώρα σύντομα θα αποκτήσει την απαραίτητη σταθερότητα για μακροχρόνιες επενδύσεις, αξιοποιώντας τα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου.

Ερωτήματα για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα

Οι πετρελαϊκές εταιρείες προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε νέα επένδυση θα χρειαστεί χρόνια για να καταστεί οικονομικά αποδοτική και εξαρτάται άμεσα από την πολιτική σταθερότητα και τις συνθήκες ασφάλειας. Εκφράστηκαν ανησυχίες για την προστασία προσωπικού και υποδομών, καθώς και για το κατά πόσο συμφωνίες που θα συναφθούν σήμερα θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη της θητείας Τραμπ ή ενδεχόμενες πολιτικές αλλαγές στη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι εταιρείες θα απολαμβάνουν «πλήρη ασφάλεια», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα ή δεσμεύσεις κρατικής στήριξης. Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε ότι το σχέδιο αποσκοπεί στη «μεταβολή της στάσης της κυβέρνησης της Βενεζουέλας».

Φιλόδοξος στόχος τα 100 δισ. δολάρια

Η Chevron, η μοναδική αμερικανική εταιρεία που διατηρεί ενεργή παρουσία στη χώρα, εισηγείται αύξηση της παραγωγής κατά 50% μέσα σε 18 έως 24 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες κυβερνητικές άδειες. Παρ’ όλα αυτά, ο φιλόδοξος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ για επενδύσεις ύψους 100 δισ. δολαρίων παραμένει προς το παρόν θεωρητικός, με τον Ράιτ να επισημαίνει ότι η ανασυγκρότηση της χώρας αποτελεί μακροχρόνια διαδικασία.