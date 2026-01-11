Barclays: Restart για την αγορά πετρελαίου η απομάκρυνση Μαδούρο από τη Βενεζουέλα

Αναλυτές της Barclays χαρακτήρισαν την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία της Βενεζουέλας ως έναυσμα για μια «επανεκκίνηση του πολιτικού και πετρελαϊκού τομέα».

Αναφερόμενο σε πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο, το CNBC μετέδωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας θα αρθεί επιλεκτικά, ώστε να επιτραπεί η μεταφορά και πώληση πετρελαίου σε όλο τον κόσμο — αν και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα καταλήγουν τελικά σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ και θα επιστρέφονται στη Βενεζουέλα μόνο κατόπιν εντολής της Ουάσιγκτον.

Σε σημείωμά τους, οι αναλυτές της Barclays, μεταξύ των οποίων οι Alejandro Arreaza και Jason Keene, υποστήριξαν ότι εάν η επέμβαση των ΗΠΑ οδηγήσει σε πιθανή χαλάρωση της πολιτικής κυρώσεων και πρόσβαση σε πολυμερή χρηματοδότηση, «αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην οικονομική ανάκαμψη» της Βενεζουέλας.

«Μια σχετικά χαμηλή βάση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διψήφια αύξηση του ΑΕΠ, και οι εύκολα επιτεύξιμοι στόχοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 200.000-300.000 βαρέλια την ημέρα έως το 2026», από το τρέχον επίπεδο των περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα», πρόσθεσαν.

«Ωστόσο, η βιωσιμότητα αυτής της ανάκαμψης θα εξαρτηθεί από την τελική μορφή της πολιτικής μετάβασης».

Προς το παρόν, παρά την απομάκρυνση του Μαδούρο, τα μέλη του σοσιαλιστικού καθεστώτος του παραμένουν, με την πρώην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να ασκεί πλέον τα καθήκοντα της προέδρου της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ροντρίγκεζ έχει τεθεί υπό πίεση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Τραμπ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να διατηρήσει την ειρήνη στη Βενεζουέλα αντί να επιδιώξει άμεσα μια δημοκρατική μετάβαση.

«Αυτό κλείνει ένα κεφάλαιο στην ιστορία της Βενεζουέλας και ανοίγει τον δρόμο για μια πολιτική μετάβαση που πιθανότατα θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τις αγορές, καθώς θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για οικονομική ανάκαμψη και αναδιάρθρωση του χρέους», ανέφεραν οι αναλυτές της Barclays.

«Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως η αρχή μιας διαδικασίας που εξακολουθεί να είναι ευάλωτη και πιθανότατα πολύπλοκη», κατέληξαν.