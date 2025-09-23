Πετρέλαιο: Οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά πιέζουν τις τιμές

Η συμφωνία Ιρακινών και Κούρδων για επανεκκίνηση του πετρελαιαγωγού KRG πιέζει τις τιμές, καθώς υπάρχουν φόβοι για υπερπροσφορά, με τους πετρελαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά για πέμπτη σερί μέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent καταγράφει μείωση 0,62% στα 66,16 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,58% στα 61,91 δολάρια το βαρέλι.

«Το κυρίαρχο θέμα εξακολουθεί να είναι οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά, ενώ οι προοπτικές της ζήτησης εξακολουθούν να είναι αβέβαιες καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους. Η επανεκκίνηση του αγωγού KRG ασκεί επίσης πίεση στις τιμές», δήλωσε ανώτερος αναλυτής της LSEG.

Οι ομοσπονδιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις του Ιράκ κατέληξαν σε συμφωνία με πετρελαϊκές εταιρείες για την επανέναρξη των εξαγωγών αργού πετρελαίου μέσω Τουρκίας τη Δευτέρα, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι πετρελαίου στο Reuters.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών περίπου 230.000 βαρελιών την ημέρα (bpd) από το Ιρακινό Κουρδιστάν, οι οποίες έχουν ανασταλεί από τον Μάρτιο του 2023.

Συνολικά, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου προετοιμάζεται για αυξημένη προσφορά και επιβράδυνση της ζήτησης, που οφείλεται στην ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων και τα οικονομικά προβλήματα που τροφοδοτούνται από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα φέτος και το πλεόνασμα μπορεί να επεκταθεί το 2026, καθώς τα μέλη του ΟΠΕΚ+ αυξάνουν την παραγωγή και η προσφορά από χώρες εκτός του ομίλου αυξάνεται.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι επικρατούν στην αγορά, καθώς οι traders παρακολουθούν την εξέταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυστηρότερες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και τυχόν κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Αμετάβλητο το αέριο

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή (+0,6) κυμαίνεται το πρωί της Τρίτης η τιμή του αερίου που διαμορφώνεται στα 32 ευρώ τη μεγαβατώρα, υποστηριζόμενη από άφθονα αποθέματα και συναλλαγές LNG.

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας παραμένει ισχυρή και οι θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αν και οι προβλέψεις δείχνουν τώρα πιο ψυχρές συνθήκες και ασθενέστερη αιολική παραγωγή στο μέλλον.

Τα επίπεδα αποθήκευσης στην ΕΕ ανέρχονται σήμερα στο 81,6% της χωρητικότητας, με τη Γερμανία στο 76,4%, τη Γαλλία στο 90,6% και την Ιταλία στο 91%. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών LNG από την 1η Ιανουαρίου 2027, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητα του Πούτιν να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ επανέλαβαν την προθυμία τους να ενισχύσουν τις εξαγωγές LNG στην Ευρώπη, με πρόσθετη παραγωγική ικανότητα να τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.