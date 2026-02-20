Πετρέλαιο: Πτωτικά κλείνει η βδομάδα με φόντο τις ανησυχίες για σύρραξη ΗΠΑ-Ιράν

Πτωτικα κινούνται την Παρασκευή οι διεθνεί τιμές του πετρελαίου παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχείες για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το Brent καταγράφει πτώση 0,24% στα 71,47 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό φτάνει τα 66,18 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,38%.

Οι τιμές έφτασαν σε υψηλό εξαμήνου την Πέμπτη, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα συμβούν εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν έχει προγραμματίσει κοινή ναυτική άσκηση με τη Ρωσία, ανέφερε ένα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων, λίγες ημέρες μετά το προσωρινό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για στρατιωτικές ασκήσεις.

«Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν φτάσει σε υψηλά έξι μηνών, καθώς οι ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους εφοδιασμού από το Στενό του Ορμούζ κρατούν τις αγορές σε αγωνία», δήλωσε αναλυτής της αγοράς.

Στήριξη στο πετρέλαιο έδωσαν επίσης δημοσιεύματα για πτώση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και περιορισμένες εξαγωγές στις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 9 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς η αξιοποίηση των διυλιστηρίων και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας την Πέμπτη.

Το πλεόνασμα πετρελαίου που ήταν εμφανές στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 συνεχίστηκε τον Ιανουάριο και «είναι πιθανό να συνεχιστεί», ανέφεραν οι αναλυτές της JP Morgan.

Ανοδικά το αέριο

Το φυσικό αέριο κινείται, επίσης, πτωτικά 2,23% στα 32,46 ευρώ τη μεγαβατώρα το πρωί της Παρασκευής.

Οι αγορές επικεντρώνονται στις αποστολές μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας διαδρομής για περίπου το 20% του παγκόσμιου LNG, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από το Κατάρ, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα.

Τα περιορισμένα αποθέματα της ΕΕ προσθέτουν στήριξη, με την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πλησιάζει το 32,5%, το χαμηλότερο από το 2022, και τη Γερμανία κάτω από το 23%. Ωστόσο, ο θερμότερος καιρός, οι σταθερές ροές παρά τις διακοπές στη Νορβηγία και οι ισχυρότερες ΑΠΕ στη Γερμανία μειώνουν την πίεση.