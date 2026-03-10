Πετρέλαιο: «Μάχη» με τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, στο φόντο των δηλώσεων Τραμπ

Η σημαντική πτώση του πετρελαίου μετά από τα πολυετή ρεκόρ της Δευτέρας συνεχίζεται την Τρίτη, με τις τιμές του «μαύρου χρυσού» να... παλεύουν με τα επίπεδα των 90 δολαρίων μετά από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά από τις 12:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαΐου- υποχωρούσαν 9,06% στα 89,97 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- έχαναν 8,7% στα 86,43 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται πως και τα δύο εμπορεύματα έφτασαν τη Δευτέρα πρόσκαιρα κοντά στα επίπεδα των 120 δολαρίων, λόγω των ανησυχιών για τη διεθνή ενεργειακή προσφορά που προκαλούν οι επιθέσεις του Ιράν στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Πάτημα» για την αποκλιμάκωση στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου έδωσαν οι δηλώσεις που έκανε αργά τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι προμήθειες πετρελαίου θα είναι πολύ πιο ασφαλείς χωρίς την απειλή ιρανικών πλοίων, drones και πυραύλων, ενώ σημείωσε πως τα Στενά του Ορμούζ «θα παραμείνουν ασφαλή».

Ακόμα, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ως μέρος ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στην ανάσχεση της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις για τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υπονοούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε τελικά να υποχωρήσει και η πιθανότητα οι χώρες των G7 να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, όλα έδειχναν το ίδιο μήνυμα: ότι τα βαρέλια πετρελαίου θα συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να φτάνουν στην αγορά», ανέφερε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, αναλύτρια της Phillip Nova, σύμφωνα με το Reuters.

Εξάλλου, ισχυρή πτώση σημειώνει και το φυσικό αέριο, με τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ να χάνουν13,5% στα 48,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.