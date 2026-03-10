Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Η Ρωσία είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός νικητής από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται στα ύψη και η προσοχή στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας έχει μειωθεί, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

Παράλληλα, δήλωσε πως η «ταχεία αντίδραση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, που έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις για να προστατεύσουν την Κύπρο, αποτελεί ισχυρό παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και ακλόνητης αλληλεγγύης. Χθες, σε τηλεδιάσκεψη με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου, εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μας».

«Μέχρι στιγμής, υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον πόλεμο - η Ρωσία», δήλωσε ο Κόστα σε ομιλία του προς τους πρέσβεις της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Κερδίζει νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας καθώς οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται. Κερδίζει από την εκτροπή στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν σταλεί για να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Και επωφελείται από τη μειωμένη προσοχή στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο».

Ο Κόστα τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να προστατεύσει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, την οποία, όπως είπε, τώρα αμφισβητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και όλα τα μέρη στη Μέση Ανατολή να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω βομβών. Μόνο το διεθνές δίκαιο τα υποστηρίζει», είπε.

«Πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Μια τέτοια πορεία απειλεί τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν».