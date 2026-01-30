Πετρέλαιο: Η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στη Βενεζουέλα έφερε πτώση στις τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαλαρώσει ορισμένες κυρώσεις κατά της ενεργειακής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, απελευθερώνοντας ενδεχομένως μέρος των προμηθειών της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Οι αγορές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ενώ παράλληλα αναμένουν τα αποτελέσματα της συνάντησης ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο.

Τα futures του Brent για τον Μάρτιο υποχωρούν 1,4% στα 69,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures στο αμερικανικό αργό υποχωρούν 1,9% στα 64,23 δολάρια το βαρέλι.

Αν και οι τιμές έπεσαν από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, αναμένεται η αύξηση να κυμανθεί μεταξύ 12% και 16% αυτή την εβδομάδα, εν μέσω εικασιών ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ θα διαταράξουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Μια σημαντική διακοπή της παραγωγής στο Καζακστάν επίσης ενίσχυσε το αργό πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ήρε την Πέμπτη τους περιορισμούς στις συναλλαγές που αφορούν την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA, επιτρέποντας έτσι την πώληση και μεταφορά πετρελαίου από τη χώρα από αμερικανική οντότητα.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αμερικανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στη Βενεζουέλα – ένα σενάριο που ο Τραμπ είχε επανειλημμένα ζητήσει μετά την κατάληψη του ελέγχου της ενεργειακής βιομηχανίας της χώρας από την Ουάσινγκτον νωρίτερα τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η κίνηση της Πέμπτης δεν περιελάμβανε αναφορά στην άρση των κυρώσεων για την παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Η κατάληψη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ είχε προκαλέσει ανησυχίες ότι οι προμήθειες πετρελαίου από τη χώρα θα αυξηθούν σημαντικά με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ωστόσο, αναλυτές υποστήριξαν ότι η αύξηση της παραγωγής στη χώρα θα χρειαστεί χρόνο, δεδομένης της παλαιάς ενεργειακής υποδομής της Βενεζουέλας και της αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Κάτω από τα 40 ευρώ το αέριο

Τα futures του φυσικού αερίου καταγράφουν άνοδο 1,1% το πρωί της Παρασκευής με την τιμή να διαμορφώνεται στα 39 ευρώ τη μεγαβατώρα.