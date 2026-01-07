Πετρέλαιο: Το «φάντασμα» της υπερπροσφοράς σε συνδυασμό με την κρίση στη Βενεζουέλα φέρνει απώλειες

Πτώση καταγράφουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου λόγω των προσδοκιών φέτος για μεγάλο πλεόνασμα σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent καταγράφει πτώση 1,3% και κινείται στα 59,91 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,7% στα 56,17 δολάρια το βαρέλι.

Υπερπροσφορά βλέπει η Morgan Stanley

«Είναι πρόωρο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της σύλληψης του Νικολά Μαδούρο στην ισορροπία του πετρελαίου. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται προφανές είναι ότι η προσφορά πετρελαίου θα είναι επαρκής το 2026, με ή χωρίς αύξηση της παραγωγής από τα μέλη του OPEC», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM Oil.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 900.000 βαρέλια την ημέρα πέρυσι, σε σύγκριση με το ιστορικό ποσοστό τάσης των 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ανέφεραν αναλυτές της Morgan Stanley σε σημείωμα την Τρίτη.

Η προσφορά του OPEC αυξήθηκε κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και η προσφορά εκτός OPEC αυξήθηκε κατά περίπου 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταξύ του δ' τριμήνου του 2024 και του 2025, ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley.

«Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πηγές προσφοράς εισέρχονται στο 2026 σε πολύ υψηλά επίπεδα», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τις αγορές πετρελαίου σε πλεόνασμα έως και 3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά που ρωτήθηκαν από το Reuters τον Δεκέμβριο δήλωσαν επίσης ότι αναμένουν οι τιμές του πετρελαίου να υποστούν πιέσεις το 2026 λόγω της αύξησης της προσφοράς και της χαμηλής ζήτησης.

Η πίεση στις τιμές μπορεί να επιδεινωθεί και από τη σύλληψη του Μαδούρο αλλά και την πιθανότητα να επιταχυνθεί το τέλος του αμερικανικού εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά συζητούν επίσης τη μελλοντική πορεία της προσφοράς της Βενεζουέλας, μετά την δήλωση Τραμπ ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν στη χώρα της Νότιας Αμερικής για να ενισχύσουν την παραγωγή και τις εξαγωγές της.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών αναμένεται να επισκεφθούν το Λευκό Οίκο ήδη από την Πέμπτη για να συζητήσουν τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το σχέδιο.

Ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας βρίσκεται σε παρακμή εδώ και καιρό, εν μέρει λόγω της υποεπένδυσης και των αμερικανικών κυρώσεων. Η παραγωγή πετρελαίου της χώρας ανήλθε σε 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά μέσο όρο πέρυσι.

Στο μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα καυσίμων αυξήθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute (API) την Τρίτη. Τα στοιχεία του API έδειξαν μείωση 2,77 εκατομμυρίων βαρελιών στα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ.

Ανοδικά κινείται το αέριο

Άνοδο 1,18% καταγράφει η τιμή τοθυ φυσικού αερίου καθώς κινείται στα 28,4 ευρώ τη μεγαβατώρα.