Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές μετά τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Μετά την άνοδο άνω του 1% την περασμένη εβδομάδα, η Δευτέρα ξεκίνησε και αυτή ανοδικά για το πετρέλαιο μετά τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια που πιθανόν να διαταράξουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου και καυσίμων της Ρωσίας.

Το Brent καταγράφει άνοδο 0,66% στα 67,43 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται επίσης ανοδικά 0,72% στα 63,14 δολάρια.

Αμφότεροι οι δείκτες σημείωσαν άνοδο άνω του 1% την περασμένη εβδομάδα, καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών υποδομών πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου Primorsk και του διυλιστηρίου Kirishinefteorgsintez, ενός από τα δύο μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας.

«Η επίθεση υποδηλώνει μια αυξανόμενη προθυμία να διαταραχθούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, κάτι που ενδέχεται να ασκήσει επιπλέον ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της JPMorgan αναφερόμενοι στην επίθεση στο Primorsk.

«Αν παρατηρούμε μια στρατηγική στροφή της Ουκρανίας προς τις ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου, αυτό ενέχει κινδύνους για τις προβλέψεις», δήλωσε ο αναλυτής της IG Markets Tony Sycamore, παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για υπερπροσφορά, καθώς η OPEC+ σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στη Μαδρίτη, που ξεκίνησαν την Κυριακή, εν μέσω των απαιτήσεων της Ουάσιγκτον να επιβάλουν οι σύμμαχοί της δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Σταθεροποιητικές τιμές στο αέριο

Ήπια πτώση (0,31%) καταγράφει το πρωί της Δευτέρας η τιμή του φυσικού αερίου καθώς διαμορφώνεται στα 32,56 ευρώ ανά μεγαβατώρα.