Πετρέλαιο: Άνοδος 2% λόγω Βενεζουέλας - Κάτω από τα 29 ευρώ το αέριο

Η αυξανόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας σε συνδυασμό με τη συμφωνία του OPEC+ για διατήρηση της παραγωγής σε σταθερά επίπεδα οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα. Όλα αυτά ενώ και το consortium των αγωγών της Κασπίας σταμάτησε τις εξαγωγές μετά από μια μεγάλη επίθεση με drones.

Τα futures του Brent κινούνται ανοδικά 1,92% στα 63,58 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 2% στα 59,75 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερες οι τιμές, έκλεισαν πτωτικά την Παρασκευή για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από το 2023, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς επηρέασαν αρνητικά τις τιμές.

Ο OPEC+ συμφώνησε αρχικά σε μια παύση στις αρχές Νοεμβρίου, επιβραδύνοντας την προσπάθεια ανάκτησης μεριδίου αγοράς λόγω των φόβων για υπερπροσφορά.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, οι αναλυτές της ING έγραψαν ότι «οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό αυξάνονται μετά τις επιπλέον επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών και την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας».

Στην Ευρώπη, η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανέτρεψε το πτωτικό κλίμα των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς φαντάζει πιθανή μια ειρηνευτική συμφωνία, αυξάνοντας την προοπτική να πλημμυρίσει η αγορά με μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου.

Υποχώρησε κάτω από τα 29 ευρώ το αέριο

Με πτώση 1,67% άνοιξε τη Δευτέρα το φυσικό αέριο με την τιμή των futures να κινείται στα 28,33 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Τον Νοέμβριο η τιμή του αερίου έπεσε 11,86% και είναι χαμηλότερη κατά 40,92% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τις συναλλαγές σε συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD) που παρακολουθούν την αγορά αναφοράς για το φυσικό αέριο.