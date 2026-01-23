Πετρέλαιο: Ανάκαμψη με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν και τις ανησυχίες για την προσφορά

Οι τιμές του σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, μετά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του μεγάλου παραγωγού της Μέσης Ανατολής, του Ιράν, εγείροντας ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάρτιο ενισχύθηκαν κατά 0,50%, στα 64,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 0,56%, στα 59,68 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει περίπου κατά 2% την Πέμπτη. Η ανάκαμψη ήρθε αφότου ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους εντός του Air Force One ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, ενώ ανανέωσε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές ή να μην επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων ένα αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και σημαντικός εξαγωγέας προς την Κίνα, τον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου παγκοσμίως.

Το Brent και το WTI οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη περίπου 0,6%, μετά την άνοδο των τιμών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω των απειλών του Τραμπ για εισβολή στη Γροιλανδία, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη διατλαντική συμμαχία, πριν οι τιμές υποχωρήσουν την Πέμπτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος αναδίπλωσε ως προς το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Δανία, που ελέγχει το αρκτικό νησί, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέπει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία.

Το φυσικό αέριο σημειώνει πτώση κατά 3,63% στα 36,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.