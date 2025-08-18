Μικρά κέρδη για το πετρέλαιο, με την προσοχή στις κυρώσεις προς τη Ρωσία

Μη ήπια άνοδο κινούνται για τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με τον «μαύρο χρυσό» να αποτιμά τις εξελίξεις από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- κέρδιζαν 0,1% στα 65,92 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,24% στα 62,14 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ έχαναν 3,4% στα 31,03 δολάρια ανά ουγγιά.

Με το Ουκρανικό να ξεχωρίζει στις επαφές που είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει αμέσως την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε χώρες όπως η Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά ότι ενδέχεται να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες», μετριάζοντας τις ανησυχίες για διακοπή του ρωσικού εφοδιασμού.

«Η απουσία αποτελέσματος είχε σε μεγάλο βαθμό τιμολογηθεί, η αγορά παραμένει σε αναμονή, σε ένα περισσότερο αρνητικό κλίμα, αν περισσότερα βαρέλια ρωσικού πετρελαίου καταφέρουν να φτάσουν στην παγκόσμια αγορά σε περίπτωση που τερματιστούν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία», δήλωσε στο Reuters αναλυτής ενέργειας Γκαουράβ Σάρμα.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, ακολουθούμενη από την Ινδία.

Σημειώνεται πως ο εμπορικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, ανέφερε με άρθρο του στους Financial Times τη Δευτέρα πως οι οι αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και πρέπει να σταματήσουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η ασιατική χώρα αντιμετωπίζεται άδικα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να αγοράζουν προϊόντα από τη Ρωσία.

Μετά από την Αλάσκα, αναμένονται και τα όσα θα ειπωθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο κατά τις συναντήσεις που θα έχει ο Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ενεργειακών κυρώσεων της Δύσης προς τη Μόσχα

Εξάλλου, η αγορά του πετρελαίου έχει στραμμένη την προσοχή της και στο συνέδριο των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών, που θα διεξαχθεί στο Τζάκσον Χολ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Το «κλίμα» από τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική καθορίζει τις προσδοκίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ενισχύοντας ή περιορίζοντας τις εκτιμήσεις για τη ζήτηση του «μαύρου χρυσού».