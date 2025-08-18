Τραμπ: Αποκλείεται το Κίεβο να πάρει πίσω την Κριμαία και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε την Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο- θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία.

Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Το CNBC σημείωσε πως τα σχόλια του Τραμπ αντανακλούν τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου για αναγνώριση της προσάρτησης της Κριμαίας και για τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στη Δευτέρα ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες (η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε) για το μέλλον της Ουκρανίας.

Η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας). Οι επαφές του Αμερικανού προέδρου με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 22:00 (ώρα Ελλάδας).

O Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.