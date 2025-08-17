Κεντρικές Τράπεζες: Επόμενος σταθμός, Jackson Hole

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είχε συγκεντρώσει το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, έληξε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα παρόλο που οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι «σημείωσαν κάποια πρόοδο» και «μεγάλη πρόοδο (αλά Τραμπ)» στη διμερή τους συνάντηση.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε: «Θα καλέσω το ΝΑΤΟ σε λίγο. Θα καλέσω διάφορους ανθρώπους που θεωρώ κατάλληλους. Και φυσικά, θα καλέσω τον πρόεδρο Ζελένσκι και θα του μιλήσω για τη σημερινή συνάντηση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

«Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση και σε πολλά σημεία υπήρξε συμφωνία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν φτάσαμε ως εκεί, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να φτάσουμε». «Η συνάντηση ήταν ένα 10 με την έννοια ότι τα πήγαμε εξαιρετικά καλά μεταξύ μας», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ο κ. Πούτιν φαίνεται να κερδίζει χρόνο και να πετυχαίνει αρκετούς από τους στόχους του, όπως οι κυρώσεις στον πετρελαϊκό του τομέα και αναμένουμε να δούμε πόσα εδάφη θα προσαρτήσει στη Ρωσία.

Φυσικά και η επίλυση του Ουκρανικού θα αποτελέσει ένα αισιόδοξο σενάριο για τις αγορές του πλανήτη, που αναζητούν καύσιμα για την συνέχιση του εξωπραγματικού σκηνικού αισιοδοξίας του τελευταίου τριμήνου. Θα ακούσουμε για φθηνότερη ενέργεια, για κατασκευαστικούς ομίλους που θα ξαναχτίσουν την Ουκρανία, για τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν κ.ο.κ.

Jackson Hοle, η γιορτή των τραπεζιτών

Πάουελ, Έφτασε η ώρα για τη μείωση των επιτοκίων! Αυτό περιμένουν να ακούσουν οι επενδυτές από το στόμα του προέδρου την επόμενη εβδομάδα. Το πολυπόθητο μήνυμα που περιμένουν οι αγορές για έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης, και να εκτιναχθούν εκ νέου σε υψηλότερα επίπεδα διατηρώντας την «υπερβολή των υπερβολών».

Πέρυσι στις 23 του Αυγούστου ο πρόεδρος της Fed κατά την ομιλία του έστειλε σαφές σήμα για αλλαγή ρότας από τη Fed. Η λίαν μετριοπαθής και αισιόδοξη τοποθέτηση του κ. Πάουελ ικανοποίησε την Wall Street, διευρύνοντας αμέσως τα κέρδη που κατέγραφαν όλοι οι δείκτες.

«Έφτασε ο χρόνος για την πολιτική να αναπροσαρμοστεί» ανήγγειλε χαρακτηριστικά ο κ. Πάουελ, αποφεύγοντας ωστόσο να είναι ιδιαίτερα αναλυτικός ως προς το timing ή το εύρος της νομισματικής χαλάρωσης.

«Η κατεύθυνση του ταξιδιού είναι σαφής και ο χρόνος και ο ρυθμός των περικοπών των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα στοιχεία, τις μεταβαλλόμενες προοπτικές και την ισορροπία των ρίσκων», ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα μικρό απολογισμό της τελευταίας διετίας, και τους λόγους για τους οποίους το συμβούλιο είχε αρχικά θεωρήσει ότι το άλμα του πληθωρισμού θα ήταν βραχύβιο, (κάτι για το οποίο η Fed είχε δεχτεί δριμεία κριτική, όπως και τις συνθήκες που οδήγησαν τελικά στην λίαν επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής με συνολικά 13 περικοπές μέχρι και τον Ιούλιο του 2023).

Ωστόσο, όχι μόνο δεν είδαμε μείωση επιτοκίων, αλλά στον αντίποδα υπήρξαν φωνές και για αύξηση τους. Η σταθεροποίηση της πτωτικής τροχιάς του πληθωρισμού ήταν αδύνατη, όσο και η αποθέρμανση της αγοράς εργασίας, καθώς τα σφιχτά δεδομένα στην απασχόληση και των μισθών τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ενώ προστίθενται στο σκηνικό και οι «δασμοί του προέδρου»!

«Ο στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε την σταθερότητα των τιμών διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή αγορά εργασίας και αποφεύγοντας τις κάθετες αυξήσεις στην ανεργία που χαρακτήριζαν πρότερα αποπληθωριστικά επεισόδια, όπου οι πληθωριστικές προσδοκίες ήταν λιγότερο ισορροπημένες. Αν και η αποστολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουμε κάνει ικανή πρόοδο προς την κατεύθυνση του (επιθυμητού) αποτελέσματος». Αυτά είπε πέρυσι, αυτά θα πει και εφέτος ο Πάουελ, με μια επιπλέον αναφορά στους δασμούς, που θα «εκτροχιάσει» τον πρόεδρο Τραμπ!

Η «είδηση» της περασμένης εβδομάδας

Η Berkshire Hathaway, ανακοίνωσε την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της UnitedHealthcare και της κατασκευαστικής D.R. Horton, αποκτώντας μερίδια και σε άλλες εταιρείες κατασκευών, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν γνωστές αργά την Πέμπτη.

Η εν λόγω χρηματιστηριακή ανακοίνωση αφορά στις επενδύσεις της Berkshire την τελευταία ημέρα του τελευταίου τριμήνου, στέλνουν ωστόσο σινιάλο για τη στρατηγική της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτήν, η Berkshire άνοιξε νέα θέση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων σε μετοχές της UnitedHealthcare, με τον τίτλο να εκτινάσσεται 11% υψηλότερα.

Στον αντίποδα, η εταιρεία του Γουόρεν Μπάφετ συνέχισε τις πωλήσεις μετοχών της Apple, ξεφορτώνοντας μερίδιο αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, καθώς μειώνει τη συμμετοχή σε κάποιες από τις πλέον κερδοφόρες θέσεις της, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ωστόσο, παρόλο την τεράστια ρευστότητα που διαθέτει ο Μπάφετ, το μερίδιο εισόδου παραμένει χαμηλό, αλλά σίγουρα δίνει την επόμενη τάση. Οι παλιοί επενδυτές γνωρίζουν τι αναμένουμε όταν οι επενδύσεις σε υγεία παίρνουν την σκυτάλη από τις υπόλοιπες. Να τονίσω επίσης ότι η UnitedHealthcare έχει σημαντική βαρύτητα και στον δείκτη Dow Jones.

Συμπερασματικά, η επόμενη εβδομάδα θα διατηρήσει την φιλόδοξη προσπάθεια που καταβάλει το σύστημα για να ενισχυθεί ο φόβος της χαμένης ευκαιρίας (Fomo) σε συνδυασμό με τον φόβο της απώλειας (Fol), που αποτελούν τον μοναδικό/κυρίαρχο οδηγό για την επενδυτική συμπεριφορά του τελευταίου τριμήνου.

Ο αείμνηστος συνεργάτης του Μπάφετ, Charlie Munger, κάποτε παρατήρησε πολύ εύστοχα πως «ο κόσμος δεν καθοδηγείται από την απληστία. Καθοδηγείται από τη ζήλεια», του στυλ, γιατί κερδίζει ο διπλανός μου, γιατί εγώ δεν επένδυσα σε κρυπτονομίσματα, γιατί πούλησα νωρίτερα κ.ο.κ.

Με τις σημερινές αποτιμήσεις στην στρατόσφαιρα, οι επενδυτές αναλαμβάνουν ένα βαθμό κινδύνου που για να ανταμειφθούν θα πρέπει να βρεθεί το «ελιξήριο της νεότητας»! Όλα είναι πιθανά θα μου πείτε! Το πιο απίθανο είναι και το πιο πιθανό, το βλέπουμε καθημερινά. Το μόνο που δε θα αλλάξει ποτέ είναι η ψευδαίσθηση ότι αυτήν τη φορά θα είναι αλλιώς και φυσικά να εξαλείψει τη ζήλεια (απίθανο)!