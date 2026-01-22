Οι ΗΠΑ θέλουν τον διπλασιασμό της παραγωγής πετρελαίου

Ο κόσμος πρέπει να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ενώ επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ για τη σπατάλη χρημάτων σε αυτό που χαρακτήρισε ως αναποτελεσματική πράσινη ενέργεια.

Τα τελευταία χρόνια, οι συζητήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την ενέργεια έχουν επικεντρωθεί σε τρόπους ενίσχυσης των πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση του Ράιτ με την CEO της ενεργειακής εταιρείας Occidental, Βίκι Χόλουμ στο Νταβός, τονίστηκε ότι ο κόσμος θα εξαρτάται από το πετρέλαιο για τις επόμενες δεκαετίες.

Η αυξημένη παραγωγή φυσικού αερίου και οι επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγής LNG έχουν θέσει τις ΗΠΑ σε θέση να αντικαταστήσουν τις εισαγωγές ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, οι οποίες μειώθηκαν δραστικά μετά την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022, συμπλήρωσε ο Ράιτ.

Πρόσθεσε όμως ότι οι εταιρικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέχουν κινδύνους για την ενεργειακή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτοί οι κανονισμοί θα μπορούσαν να απειλήσουν εσάς (τους παραγωγούς των ΗΠΑ) από πλευράς ευθύνης για την αποστολή φυσικού αερίου στην Ευρώπη», είπε ο Ράιτ. «Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας εδώ στην Ευρώπη για να άρουμε αυτά τα εμπόδια».

Η ΕΕ απαιτεί από τους εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με αυτές τις εισαγωγές, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις εκπομπές του αερίου που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Μετά από μήνες πίεσης από εταιρείες και κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε τον περασμένο μήνα να μειώσει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων της για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα. Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν δηλώσει ότι η μειωμένη διαφάνεια θα δυσχεράνει τον προσδιορισμό των εταιρειών που πραγματικά προχωρούν προς λειτουργίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Καλιφόρνια

Ο Ράιτ επέκρινε επίσης τις ενεργειακές πολιτικές της Καλιφόρνιας, οι οποίες, όπως είπε, μοιάζουν με αυτές της Ευρώπης και έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών της ενέργειας για τους κατοίκους, ενώ η Χόλουμπ ανέφερε τους κανονισμούς ως λόγο για την αποχώρηση της Occidental από την πολιτεία το 2014.

Δύο διυλιστήρια που αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% της παραγωγικής ικανότητας βενζίνης της πολιτείας πρόκειται να κλείσουν, γεγονός που έχει ασκήσει πίεση στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, να σταματήσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Καλιφόρνιας έχει επίσης μειωθεί σε 300.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα το 2024, από το υψηλότερο επίπεδο των 1,1 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το 1985, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Η Καλιφόρνια είναι απομονωμένη από τα κέντρα διύλισης κατά μήκος της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ και στο Μεσοδυτικό και μπορεί να υποστεί διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας.

Τον Σεπτέμβριο, οι νομοθέτες της πολιτείας ψήφισαν ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την κατασκευή χιλιάδων νέων πηγαδιών, σε μια προσπάθεια να καταστεί το πετρέλαιο πιο προσιτό για τα διυλιστήρια και να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι τιμές των καυσίμων για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου ανήλθε σε 107,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον περασμένο μήνα.