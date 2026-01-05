Η κυβέρνηση Τραμπ δεν συμβουλεύτηκε τις πετρελαϊκές εταιρείες Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron σχετικά με τη Βενεζουέλα πριν ή μετά την σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάου Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με 4 στέλεχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας που επικαλλείται το Reuters.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One την Κυριακή ότι είχε μιλήσει με όλες τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες «πριν και μετά» τη σύλληψη του Μαδούρο σχετικά με τα σχέδιά του για επενδύσεις στη χώρα.

«Κανείς από τις τρεις εταιρείες δεν είχε συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη λειτουργία στη Βενεζουέλα, πριν ή μετά τη σύλληψη, μέχρι στιγμής», δήλωσε μία από τις πηγές.

Οι άλλες τρεις πηγές ανέφεραν επίσης ότι οι τρεις εταιρείες δεν είχαν προηγούμενη γνώση της αμερικανικής επιχείρησης για τη σύλληψη του Μαδούρο και δεν είχαν πραγματοποιήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με επενδύσεις στη χώρα μέχρι την Κυριακή.

Η Chevron είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στα πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας, τα οποία παράγουν βαρύ αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από τα διυλιστήρια της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ και άλλα διυλιστήρια.

Η Exxon και η ConocoPhillips, εν τω μεταξύ, είχαν μακρά ιστορία στη χώρα, αφού τα έργα τους εθνικοποιήθηκαν πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Ο Τραμπ δήλωσε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο το Σάββατο ότι αναμένει από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, αυτά τα σχέδια θα εμποδιστούν από την έλλειψη υποδομών, η οποία θα απαιτήσει πολλά χρόνια και μεγάλες επενδύσεις, καθώς και από τη βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το πολιτικό μέλλον της χώρας, το νομικό πλαίσιο και τη μακροπρόθεσμη πολιτική των ΗΠΑ, δήλωσε ο διευθυντής.

«Δεν νομίζω ότι θα δείτε καμία άλλη εταιρεία εκτός από τη Chevron, που είναι ήδη εκεί, να δεσμεύεται για την ανάπτυξη αυτού του πόρου», δήλωσε ένας από τους στελέχους.

Η Conoco ζητά αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά τριών πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα υπό τον Τσάβες. Η Exxon εμπλέκεται σε μακροχρόνιες διαιτητικές υποθέσεις κατά της Βενεζουέλας μετά την αποχώρησή της από τη χώρα το 2007.

Η Chevron, η οποία εξάγει περίπου 150.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τη Βενεζουέλα στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, έπρεπε να χειριστεί προσεκτικά τις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την παρουσία της στη χώρα τα τελευταία χρόνια.