Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Σε ισχυρές μειώσεις της παραγωγής πετρελαίου προχωρούν ισχυρά ενεργειακά κράτη της Μέσης Ανατολής, εν μέσω των περιπλοκών που έχουν προκαλέσει στην περιοχή οι επιθέσεις του Ιράν στα κράτη του Περσικού Κόλπου και καθώς η Τεχεράνη συνεχίζει να στοχεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η Σαουδική Αραβία μείωσε την παραγωγή κατά 2 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 500.000 έως 800.000 βαρέλια την ημέρα, το Κουβέιτ κατά περίπου μισό εκατομμύριο την ημέρα και το Ιράκ κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια την ημέρα, όπως ανέφεραν πληροφορίες του Bloomberg.

Η σύγκρουση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται πλέον στην δεύτερη εβδομάδα και έχει εμπλέξει περισσότερες από δώδεκα χώρες, έχει αναγκάσει σε περικοπές της παραγωγής, καθώς το αποτελεσματικό κλείσιμο της κύριας οδού εξαγωγής (των Στενών του Ορμούζ) έχει ως αποτέλεσμα το «φουλάρισμα» των δεξαμενών αποθήκευσης.