Τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) θα μπορούσαν να διαθέσουν επιπλέον ποσότητες πετρελαίου στην αγορά αργότερα «αν και όταν χρειαστεί», αφού έχουν ήδη συμφωνήσει στην μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων που έχει γίνει ποτέ, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκτελεστικός διευθυντής, Φατίχ Μπιρόλ.

Ο ίδιος είπε ότι θα παραμείνουν πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια στα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης των μελών του IEA.

«Παρά αυτή την τεράστια διάθεση, εξακολουθούμε να διαθέτουμε πολλά αποθέματα. Η τρέχουσα διάθεση αποθεμάτων, μόλις ολοκληρωθεί, θα μειώσει τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης στις χώρες του IEA μόνο κατά περίπου 20%» ανέφερε ο Μπιρόλ.

Το πετρέλαιο από τα αποθέματα του IEA είχε ήδη αρχίσει να ρέει στην Ασία, αφού οι χώρες είχαν αποφασίσει να διαθέσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού, καθώς οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να εκτινάσσονται μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1974 μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, συγκεντρώνει 32 χώρες από όλες τις ηπείρους.

«Ο όγκος της προσφοράς πετρελαίου που έχει διακοπεί είναι ήδη υψηλότερος από την απώλεια προσφοράς κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης του 1973 και υψηλότερος από οποιαδήποτε από τις μεγάλες διαταραχές που έχουμε δει από τότε», δήλωσε ο Μπιρόλ.