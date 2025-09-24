Ο χρυσός συνεχίζει να «πετάει» στα 3.800 δολάρια, παρά την μικρή πίεση από την Fed

Ήπια κάμψη εμφανίζουν για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο ωστόσο να διατηρείται σε επίπεδα άνω των 3.800 δολαρίων στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Μετά τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,2% στα 3.808 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,3% στα 3.775 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση άλλων μετάλλων, το παλλάδιο ενισχυόταν 2,2% στα 1.271 δολάρια και η πλατίνα έγραφε άνοδο 1,1% στα 1.501 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάουελ την Τρίτη δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε πιστεύει ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τόσο από την υπερβολικά γρήγορη μείωση και τον κίνδυνο νέας αύξησης του πληθωρισμού, όσο και από την υπερβολικά αργή μείωση και την πιθανή άνοδο της ανεργίας χωρίς λόγο.

«Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό τείνουν προς τα πάνω και οι κίνδυνοι για την απασχόληση προς τα κάτω - μια δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Πάουελ, επαναλαμβάνοντας τη γλώσσα που χρησιμοποίησε την περασμένη εβδομάδα, όταν η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Παραδοσιακά, η τιμή του χρυσού ενισχύεται σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων από την Fed.