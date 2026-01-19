Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό - Πάνω από τα 93 δολάρια το ασήμι

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρίσκονται για τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, με τους επενδυτές να συρρέουν στο «ασφαλές λιμάνι» εν μέσω του νέου κύματος νευρικότητας που προκαλούν στις αγορές οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 1,72% στα 4.674 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 1,6% στα 4.668 μονάδες.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι ενισχυόταν 5,23% (ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα επίπεδα των 93 δολαρίων) και η πλατίνα ισχυροποιούταν 1,36%.

Η άνοδος για το χρυσό ήρθε εν μέσω της αβεβαιότητας και της μείωσης για διάθεση ρίσκου που προκαλούν οι νέες απειλές του Τραμπ για τον ελέγχο της Γροιλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε δήλωση του τα ξημερώματα πως «έφτασε η ώρα και θα γίνει» για τον έλεγχο του νησιού, προσθέτοντας ότι ««το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι "πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία". Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για αυτό».

Εν μέσω των παραπάνω απειλών, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως ετοιμάζει ένα πακέτο 93 δισ. ευρώ για αντίποινα στους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ προς τις χώρες που δεν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο του για τη Γροιλανδία.

Η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων καθιστά επιφυλακτικούς τους επενδυτές για τις επόμενες κινήσεις τος, με τους τελευταίους να έχουν την προσοχή τους και στα όσα θα διαδραματιστούν κατά την τρέχουσα εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, αναφορικά με τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις.