Νέες αναφορές για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ έκανε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα μηνύματα για ευρωπαϊκές κυρώσεις ύψους 93 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον συνεχιστούν οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον για τον έλεγχο του νησιού.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ σημείωσε πως «το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι "πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία". Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για αυτό».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Οι ηγέτες τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας έχουν επιμείνει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση και δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε το Σάββατο να εφαρμόσει μια σειρά αυξανόμενων δασμών στους Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η εισβολή της Κίνας και της Ρωσίας καθιστά τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ. Δανοί και άλλοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η Γροιλανδία καλύπτεται ήδη από το συλλογικό σύμφωνο ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται πως εν μέσω των παραπάνω, το Bloomberg μετέδωσε την Κυριακή πως τα κράτη μέλη της ΕΕ συζητούν διάφορες επιλογές για το πώς θα ανταποκριθούν στην τελευταία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με άτομα με γνώση των συνομιλιών.

Οι πρέσβεις της ΕΕ συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στις Βρυξέλλες, προσπαθώντας να καταρτίσουν μια κοινή απάντηση στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες την 1η Φεβρουαρίου, σε σχέση με τις ενέργειές τους στη Γροιλανδία.