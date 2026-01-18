ΥΠΕΞ Δανίας

Η παγκόσμια τάξη «όπως την ξέρουμε» και «το μέλλον» του ΝΑΤΟ διακυβεύονται απέναντι στις απειλές για επιπλέον δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν αμφιβάλλει για την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

«Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη και ότι είναι γενναιόδωρη», δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Όσλο της Νορβηγίας, το οποίο επίσης στοχοποιείται από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

«Έχουμε μια δύναμη κρούσης, όταν δείχνουμε τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας συλλογικά και αλληλέγγυα, και αυτό είναι προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νορβηγό ομόλογό του Έσπεν Μπαρθ Άιντε.