Αρνητικά πρόσημα για χρυσό και ασήμι, με την προσοχή στις ΗΠΑ

Σε κλοιό πιέσεων βρίσκονται οι τιμές του χρυσού, εν μέσω ήπιας συναλλαγματικής δραστηριότητας στις αγορές καθώς είναι τα κλειστά τα χρηματιστήρια σε Κίνα, Νότια Κορέα και ΗΠΑ.

Μετά από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 0,75% στα 5.008 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά έπεφτε 1,14% στα 4.985 δολάρια.

Τα futures του ασημιού έχαναν 2,6% στα 75,9 δολάρια ενώ η τιμή του ασημιού στην spot αγορά υποχωρούσε 1,8% στα 75,99 δολάρια.

Σημειώνεται πως λόγω των εθνικών αργιών σε ΗΠΑ και Ασία η ευρύτερη εικόνα των αγορών παρουσιάζει υποτονικές τάσεις, με την προσοχή ωστόσο να βρίσκεται εστιασμένη στις ανακοινώσεις των αμερικανικών μακροοικονονικών στοιχείων εντός της εβδομάδας.

Οι αναλυτές καταγράφουν τις ανακοινώσεις για να αποτιμήσουν τις πιθανότητες μεταβολής της νομισματικής πολιτικής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς παραδοσιακά η χαλάρωση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής τείνει να ευνοεί τις τοποθετήσεις των επενδυτών στον χρυσό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ κατά τον Ιανουάριο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την Παρασκευή.