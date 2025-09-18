Κίνα: Σε ρεκόρ άνω των 13,5 ετών οι εξαγωγές προϊόντων σπάνιων γαιών

Οι εξαγωγές προϊόντων σπάνιων γαιών από την Κίνα «εκτοξεύτηκαν» τον Αύγουστο, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πριν από την αναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ενδέχεται να αγγίξει το θέμα των κρίσιμων αυτών υλικών.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg την Πέμπτη, οι αποστολές των προϊόντων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μαγνητών υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά αγαθά και μαχητικά αεροσκάφη, αυξήθηκαν σε 7.338 τόνους τον περασμένο μήνα.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μηνιαίος όγκος στα στοιχεία που χρονολογούνται από τις αρχές του 2012.

Οι εξαγωγές από τον κορυφαίο παραγωγό παγκοσμίως κατέρρευσαν νωρίτερα φέτος, αφού η Κίνα επέβαλε ελέγχους σε ορισμένες αποστολές σπάνιων γαιών για να αντιμετωπίσει τον αναπτυσσόμενο εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Ακολούθησε εκεχειρία και, μετά τη συνάντηση των διαπραγματευτών στη Μαδρίτη αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή.