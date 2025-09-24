Κέρδη για το πετρέλαιο την Τετάρτη, στο «φόντο» της περιορισμένης προσφοράς

Ανοδικά κινούνται για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ενδείξεων για περιορισμό της προσφοράς του «μαύρου χρυσού» στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- ισχυροποιούνταν 0,09% στα 67,72 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- κέρδιζαν 0,17% στα 63,53 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,09% στα 32,29 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών από το Κουρδιστάν του Ιράκ έφτασε σε αδιέξοδο, διακόπτοντας τις μεταφορές πετρελαίου μέσω αγωγού από την περιοχή προς την Τουρκία, παρά τις ελπίδες για μια συμφωνία που θα έβγαζε την κατάσταση από το αδιέξοδο, καθώς δύο βασικοί παραγωγοί ζήτησαν εγγυήσεις αποπληρωμής του χρέους.

Η συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ, της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης και των πετρελαϊκών εταιρειών θα επανέφερε τις εξαγωγές πετρελαίου σε περίπου 230.000 βαρέλια την ημέρα. Οι ροές μέσω αγωγών έχουν σταματήσει από τον Μάρτιο του 2023.

«Οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, αλλά σε περιορισμένο εύρος στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Εμρίλ Τζαμίλ, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στο LSEG.

Οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά από τη Ρωσία στηρίζουν τις τιμές, αλλά περαιτέρω αυξήσεις περιορίζονται από την αβεβαιότητα σχετικά με τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής tράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, πρόσθεσε ο Τζαμίλ.

Σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute, τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται τα στοιχεία του API.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 3,82 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πηγές, ενώ τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,05 εκατομμύρια βαρέλια και τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά 518.000 βαρέλια.

Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης για την ενέργεια θα δημοσιευθούν την Τετάρτη και αναμένεται να δείξουν αύξηση τόσο στα αποθέματα αργού πετρελαίου όσο και βενζίνης και πιθανή μείωση στα αποθέματα αποσταγμάτων.

Υπάρχουν και άλλα σημάδια σύσφιξης της προσφοράς, με το Reuters να αναφέρει ότι η μεγάλη αμερικανική εταιρεία Chevron θα μπορεί να εξάγει μόνο το ήμισυ περίπου των 240.000 βαρελιών αργού πετρελαίου που παράγει καθημερινά με τους εταίρους της στη Βενεζουέλα.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία έλαβε άδεια να δραστηριοποιείται στη χώρα που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις, αλλά οι νέοι κανόνες θα σημαίνουν ότι λιγότερο από το βαρύ, υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργό πετρέλαιο που παράγεται στη Βενεζουέλα θα φτάσει στις ΗΠΑ.