Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ: Έρχεται ράλι στο πετρέλαιο λένε αναλυτές

Πληροφορίες για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έρχονται το Σάββατο από το Ιράν, στον απόηχο των μεγάλων χτυπημάτων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης και εν μέσω ευρείας αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σημειώνεται πως τα Στενά αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για τις διεθνείς ενεργειακές προμήθειες, καθώς υπολογίζεται πως περίπου το 1/5 των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά.

Η ναυτική αποστολή Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε πως πλοία έχουν λάβει VHF μετάδοση από την Ιρανική Επαναστατική Φρουρά που αναφέρει ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από το Στενό του Ορμούζ».

Όπως μετέδωσε το Reuters, το σημείο είναι η πιο σημαντική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να μπλοκάρει τη στενή θαλάσσια οδό ως αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.