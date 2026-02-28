Χαμενεΐ: Ισοπεδώθηκε το παλάτι του - Πληροφορίες πως είναι «νεκρός ή τραυματίας» - Θα κάνει διάγγελμα λέει το Ιράν

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της τύχης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τον βομβαρδισμό του παλατιού του στην Τεχεράνη, ο οποίος φέρεται να ισοπέδωσε το συγκρότημα.

Μέχρι στιγμής, ο Ιρανός ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, γεγονός που τροφοδοτεί αντικρουόμενες πληροφορίες και έντονη φημολογία. Επισήμως, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται εν ζωή. Ωστόσο, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως υπάρχουν εκτιμήσεις είτε για τον θάνατό του είτε για σοβαρό τραυματισμό του, χωρίς να έχει υπάρξει επιβεβαίωση από ανεξάρτητες πηγές.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο και υψηλής ισχύος.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική εφημερίδα The New York Times δημοσίευσε δορυφορική εικόνα της περιοχής, στην οποία αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στο συγκρότημα, ενισχύοντας το κλίμα ανησυχίας γύρω από τις εξελίξεις και την τύχη του ιρανού ηγέτη.

Από την πελυρά του το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Alam δημοσιεύει, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα απευθύνει διάγγελμα εντός ολίγου,

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης που εξαπέλυσαν το πρωί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μετέδωσε νωρίτερα η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN.

Αναφορές από το Ισραήλ ότι είναι νεκρός ή τραυματίας

