Αραγτσί: Ενδιαφερόμαστε για αποκλιμάκωση - Ζωντανός ο Χαμενεΐ από όσο γνωρίζω

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται καμία μορφή επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης.

Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές, προσθέτοντας με νόημα: «Αν οι ΗΠΑ θέλουν να συζητήσουν, γνωρίζουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρωτοβουλία για πιθανό διάλογο ανήκει στην Ουάσινγκτον.

«Πρώτα πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις και μετά θα υπάρχει δυνατότητα για διάλογο», πρόσθεσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, «μπορούμε μόνοι μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».

Παράλληλα, ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν δεν παραιτείται από τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. «Βλέπω τη δυνατότητα επίτευξης μιας συμφωνίας που θα εγγυάται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι ειρηνικό».

«Μπορεί να χάσαμε έναν ή δύο διοικητές, αλλά σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί είναι ασφαλείς και ζωντανοί», συνέχισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ακόμη, παραδέχτηκε ότι το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει το έδαφος των ΗΠΑ. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε πως μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το Ιράν δεν θα κατασκευάσει πυραύλους που θα έχουν την ικανότητα να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Ακόμη, ο Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει λεπτομερείς πληροφορίες για το αν οι αμερικανικές επιθέσεις κατέστρεψαν τις ιρανικές πυραυλικές βάσεις.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, μετά την αναφορά του ισραηλινού καναλιού Channel 12 την τελευταία ώρα ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι ο Χαμενεΐ «πιθανότατα σκοτώθηκε» στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα σήμερα, ο Αραγτσί δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω».

Σε ζωντανή συνέντευξη, ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι δύο διοικητές έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος επέζησαν.

«Όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί», δήλωσε. «Έτσι, όλοι βρίσκονται τώρα στις θέσεις τους, και χειριζόμαστε την κατάσταση, και όλα είναι εντάξει».

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κάλεσε εν τω μεταξύ τη διεθνή κοινότητα να «οδηγήσει τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη», μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της χώρας του.

Σε κοινή έκκληση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αραγτσί «υπογράμμισε τη σημασία μιας αποφασιστικής δράσης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για να μπει ένα τέλος στις επιθετικές ενέργειες και να οδηγηθούν οι εγκληματίες στη δικαιοσύνη», σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.