Ήπια άνοδος στο πετρέλαιο εν αναμονή των γεωπολιτικών εξελίξεων

Μικρά κέρδη εμφανίζουν καταγράφουν για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές του «μαύρου χρυσού» να εστιάζουν την προσοχή τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 0,42% στα 64,22 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- ενισχύονταν 0,19% στα 559,56 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Φεβρουαρίου- σημειώναν άνοδο 0,9% στα 35,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Κύριο θέμα προσοχής είναι οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Δανία και την Ευρώπη για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύονται οι συζητήσεις για την επιβολή δασμών -έως και 200% από την Ουάσινγκτον σε ορισμένα προϊόντα της Γαλλίας-, την ώρα που οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την Πέμπτη συνάντηση για να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στις προκλήσεις του Τραμπ.

Περισσότερες ενδείξεις για την πορεία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ αναμένεται να προκύψουν από τις ομιλίες και τις επαφές που θα έχουν ο Τραμπ και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ένωσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ιδιαίτερα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Εξάλλου και όπως μετέδωσε το Reuters, οι επενδυτές του πετρελαίου βρίσκουν κάποια στήριξη από τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κίνας για το τέταρτο τρίμηνο που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, δήλωσε ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Sycamore.

«Αυτή η ανθεκτικότητα του μεγαλύτερου εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο έδωσε ώθηση στη ζήτηση», είπε.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η οικονομία της Κίνας σημείωσε αύξηση 5% πέρυσι, επιτυγχάνοντας τον στόχο της κυβέρνησης, καταλαμβάνοντας ένα ρεκόρ μεριδίου της παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά, προκειμένου να αντισταθμίσει την αδύναμη εγχώρια κατανάλωση. Η στρατηγική αυτή μείωσε τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, αλλά είναι όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί.

Η παραγωγική ικανότητα των διυλιστηρίων της χώρας το 2025 αυξήθηκε επίσης, σημειώνοντας άνοδο 4,1% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 1,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση τη Δευτέρα. Και τα δύο έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.