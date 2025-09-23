ΗΠΑ - Κίνα: «Κλειδί» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι εξαγωγές των αμερικανικών γεωργικών προϊόντων

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκγκάνγκ, συναντήθηκε με πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες από τις μεσοδυτικές Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη, με τους αναλυτές να εικάζουν ότι οι εξαγωγές τροφίμων της περιοχής θα είναι το κλειδί για οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας.

Οι εμπορικοί δεσμοί ΗΠΑ-Κίνας συμπεριλήφθηκαν στις συνομιλίες της Δευτέρας, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής σόγιας στον κόσμο, δεν έχει ακόμη αγοράσει κανένα φορτίο σόγιας από τις ΗΠΑ από τη φθινοπωρινή της συγκομιδή, ανέφεραν οι έμποροι, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προέρχεται από τη Μεσοδυτική Αμερική.

Οι εμπορικοί αναλυτές προβλέπουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει η Κίνα να δεσμευτεί να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα και αεροσκάφη Boeing, μεταξύ άλλων ειδών, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του τρέχοντος δασμολογικού πολέμου των δύο μεγαλύτερων οικονομιών.

Ωστόσο, τα futures της σόγιας στο Σικάγο, που ήδη βρίσκονται κοντά στα χαμηλά 5 ετών, υποχώρησαν περαιτέρω την Παρασκευή, αφού καμία από τις δύο πλευρές δεν ανέφερε καμία ενημέρωση για τη γεωργία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Την Τρίτη, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Πέρντιου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για την αγορά περισσότερων αεροσκαφών Boeing από την Κίνα έχουν εισέλθει στις τελευταίες ημέρες ή εβδομάδες.