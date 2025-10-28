Χρυσός: Συνεχίζονται οι πιέσεις, με «θύμα» τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων - Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Πτωτικά κινείται (και) την Τρίτη ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, με τους αναλυτές να συνεχίζουν να ρευστοποιούν τα κέρδη που αποκόμισαν από το μέταλλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καθώς ορισμένοι αναλυτές «βλέπουν» κάμψη στις τιμές του μετάλλου.

Μετά τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 1,17% στα 3.972 δολάρια ανά ουγγιά.

Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα το μέταλλο «έσπαγε» το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο, εν μέσω του κλίματος αβεβαιότητας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας που ωθούσε τους επενδυτές σε σημαντικές τοποθετήσεις στον χρυσό (ως «ασφαλούς» καταφυγίου), παράλληλα με τις μαζικές αγορές του από τις κεντρικές τράπεζες.

Ωστόσο, οι εξελίξεις γύρω από τις εμπορικές συζητήσεις των ΗΠΑ με την Κίνα και η αναμενόμενη συνάντηση που προγραμματίζεται να έχουν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίπινγκ, «διαβάζονται» ως ενδείξεις σταθερότητας σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.

Το κλίμα αισιοδοξίας σε σημαντική μερίδα των επενδυτών για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών του κόσμου έχει μειώσει τη ζήτηση για χρυσό ως μέσο αντιστάθμισης των γεωπολιτικών κινδύνων.

Μένει να φανεί το κατά πόσο αυτές οι τάσεις θα αποδειχθούν ανθεκτικές κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Σε σχετικό report της, η ING σημείωσε πως «η πρόσφατη πτώση των τιμών θα μπορούσε ακόμη και να θεωρηθεί από ορισμένες κεντρικές τράπεζες ως ευκαιρία για αύξηση των αποθεμάτων τους».

Από την πλευρά της, η Capital Economics εκτιμά πως είναι περισσότερο πιθανή η υποχώρηση παρά η ενίσχυση του χρυσού για τους επόμενους μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτίμησε πως η τιμή του μετάλλου θα διαμορφωθεί στα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026, όταν άλλοι οίκοι έχουν ποντάρει πως αυτή θα φτάσει έως και τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ακόμα πως η προσοχή στρέφεται στις ανακοινώσεις που θα κάνει την Τετάρτη η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική της πολιτικής, με τις αγορές να έχουν προεξοφλήσει μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στο επίκεντρο θα τεθούν ενδείξεις για το κατά πόσο η Fed μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων της τους επόμενους μήνες.

Ενώ τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως ενισχύουν το χρυσό μειώνοντας τις πραγματικές αποδόσεις, μεγάλο μέρος της μείωσης φαίνεται να έχει ήδη τιμολογηθεί, αφήνοντας περιορισμένο περιθώριο ανόδου για το μέταλλο στο εγγύς μέλλον.