«Άλμα» 2% ο χρυσός - Ράλι άνω του 5% στο ασήμι

Ο χρυσός σκαρφάλωσε σε υψηλό τριών εβδομάδων τη Δευτέρα, καθώς η αβεβαιότητα που πυροδότησε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει ένα ευρύ φάσμα δασμών του Ντόναλντ Τραμπ πίεσε το δολάριο και ώθησε τους επενδυτές στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Στη spot αγορά ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,8% στα 5.146,89 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures κινούνται ανοδικά 1,8% στα 5.172 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η δασμολογική απόφαση του δικαστηρίου, εκτός από το ότι προκάλεσε την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, πρόσθεσε ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές, με τους traders να στρέφονται και πάλι στον χρυσό ως αμυντικό μέσο», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Το αν ο χρυσός μπορεί να ανακάμψει πάνω από τα 5.400 δολάρια βραχυπρόθεσμα μπορεί να εξαρτηθεί από το πόσο καιρό θα παραμείνει η αβεβαιότητα για τους δασμούς και από το αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι ο πληθωρισμός των ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο και υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω επιτάχυνση τον Ιανουάριο, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Fed δεν θα μειώσει τα επιτόκια πριν από τον Ιούνιο.

Στα 6.200 δολάρια βλέπει τον χρυσό η UBS

Η UBS πιστεύει ότι η πρόσφατη αναταραχή θεωρείται πιο πολύ ως «επαναφορά παρά ως αλλαγή καθεστώτος», σημειώνοντας ότι οι τιμές στη spot αγορά παραμένουν περίπου 15% υψηλότερες το 2026.

Η τράπεζα βλέπει το εύρος των 4.500-4.800 δολαρίων ως ένα εύρος όπου «τα θεμελιώδη στοιχεία επαναβεβαιώνουν την επιρροή τους», υποστηριζόμενη από τις προσδοκίες για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ φέτος, καθώς και από τη «συνεχιζόμενη σταθερή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τα ETF».

Τα στοιχεία αυτής της ζήτησης παραμένουν ισχυρά. Η UBS τόνισε ότι οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν 863 μετρικούς τόνους χρυσού το 2025 και τώρα προβλέπουν αγορές που θα φτάσουν τους 950 τόνους το 2026. Οι εισροές ETF προβλέπεται επίσης να αυξηθούν στους 825 τόνους.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η μεταβλητότητα μπορεί να αντικατοπτρίζει τις υποχωρήσεις που πέρασαν στα μέσα του κύκλου, όπως το 1974 και το 2020, όταν οι τιμές μειώθηκαν αλλά σύντομα επανέλαβαν την ανοδική τους τάση.

Η UBS παραμένει βέβαιη ότι ο χρυσός μπορεί να ανέβει το 2026, προβλέποντας τιμές έως και 6.200 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του έτους, πριν από μια ενοποίηση στα 5.900 δολάρια μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ράλι άνω του 5% στο ασήμι

Στα άλλα μέταλλα, τιμή του ασημιού στη spot αγορά ανεβαίνει 1,9% στα 86,18 δολάρια ανά ουγγιά, σε υψηλό 15θημέρου, ενώ η τιμή της πλατίνας υποχωρεί 0,34% στα 2.169,70 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κερδίζει 0,45% στα 1.812 δολάρια.

Τα futures στο ασήμι κερδίζουν 5,4% με την τιμή να είναι στα 86,82 δολάρια ανά ουγγιά.