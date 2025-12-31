H Κίνα αυξάνει στο 55% τους δασμούς για τις εισαγωγές βοείου κρέατος από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 55% στις εισαγωγές βοείου κρέατος από ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ, όταν οι ποσότητες των αποστολών υπερβαίνουν ορισμένες ποσοστώσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου την Τετάρτη.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα ισχύουν για τρία χρόνια.

Η συνολική ποσόστωση για το 2026 είναι 2,7 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι, με τη Βραζιλία να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 41,1%, ακολουθούμενη από την Αργεντινή με 19,0% και την Ουρουγουάη με 12,1%.

Το υπουργείο κατανέμησε ποσόστωση 205.000 μετρικών τόνων για την Αυστραλία και 164.000 μετρικών τόνων για τις ΗΠΑ.

Το 2024, η Κίνα εισήγαγε 1,34 εκατομμύρια τόνους βοείου κρέατος από τη Βραζιλία, 594.567 τόνους από την Αργεντινή, 216.050 τόνους από την Αυστραλία, 243.662 τόνους από την Ουρουγουάη, 150.514 τόνους από τη Νέα Ζηλανδία και 138.112 τόνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.