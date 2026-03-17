Goldman Sachs: Διατηρεί την πρόβλεψη για το αέριο στα 63 ευρώ για το β' τρίμηνο του 2026

Σύμφωνα με έκθεση-ανάλυση της Goldman Sachs, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «επικείμενη φυσική σύσφιξη», η οποία αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αύξηση των τιμών.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας, με επικεφαλής τη Samantha Dart, προειδοποιούν ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και η μεταβολή των ροών του LNG δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για το επόμενο διάστημα.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι περίπου το 19% της παγκόσμιας προσφοράς LNG (80 εκατομμύρια τόνοι ετησίως) βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας και αυτό οφείλεται στον μηδενισμό των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης με το Ιράν και στο προσωρινό κλείσιμο μονάδων παραγωγής στο Κατάρ.

Παρά το γεγονός ότι ο ήπιος χειμώνας προσέφερε μια προσωρινή ανάσα, τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία, καθώς τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 18% της χωρητικότητάς τους, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο για αυτή την εποχή από το 2018.

Παράλληλα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι ενέσεις αερίου τον Απρίλιο θα είναι μειωμένες κατά 84% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι αυξανόμενες εκτροπές φορτίων LNG προς την Ασία περιορίζουν περαιτέρω τις διαθέσιμες ποσότητες για την Γηραιά Ήπειρο.

Η επενδυτική τράπεζα διατηρεί την πρόβλεψή της για το β’ τρίμηνο στα 63 ευρώ/MWh, ωστόσο το εύρος των τιμών μπορεί να κινηθεί μεταξύ 57 και 84 ευρώ/MWh εάν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο Κατάρ μέχρι τις αρχές Μαΐου.

«Οι τρέχουσες τιμές (περί τα 51 ευρώ/MWh) ενδέχεται να μην επαρκούν», σημειώνουν οι αναλυτές, τονίζοντας ότι ίσως απαιτηθούν ακόμη υψηλότερες τιμές ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω «καταστροφή της ζήτησης» για την εξισορρόπηση της αγοράς.

Ήδη, το υψηλό κόστος έχει οδηγήσει πολλές μονάδες παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη να εγκαταλείψουν το φυσικό αέριο προς όφελος του άνθρακα, μειώνοντας τη ζήτηση κατά περισσότερα από 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως.