Eni: Πουλάει στη Vitol το 30% του project Baleine στην Ακτή Ελεφαντοστού και αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου

Η Eni ολοκλήρωσε την πώληση ποσοστού 30% στο project Baleine στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία.

Το project Baleine, το οποίο είναι η κύρια θαλάσσια ανάπτυξη της Ακτής Ελεφαντοστού, ανήκει πλέον στην Eni (47,25%), την Vitol (30%) και την Petroci (22,75%).

Σύμφωνα με το investing, η συναλλαγή αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Eni για τη βελτιστοποίηση του upstream χαρτοφυλακίου της, επιταχύνοντας την εμπορευματοποίηση των ανακαλύψεων εξερεύνησης μέσω πωλήσεων συμμετοχών, σε ένα μοντέλο γνωστό ως "διπλό μοντέλο εξερεύνησης".

Η Eni και η Vitol είναι ήδη συνεργάτες στα έργα OCTP και Block 4 στη Γκάνα, με αυτή τη συμφωνία να ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία τους στη Δυτική Αφρική.

Η Eni δραστηριοποιείται στην Ακτή Ελεφαντοστού από το 2015. Το πεδίο Baleine, που ανακαλύφθηκε το 2021 μετά από μια διάλειμμα δύο δεκαετιών στις εμπορικές ανακαλύψεις στη χώρα, πέτυχε παραγωγή το 2023 και είναι η πρώτη ανάπτυξη στην Αφρική με καθαρό μηδενισμό εκπομπών.

Αυτή τη στιγμή, το Baleine παράγει πάνω από 62.000 βαρέλια πετρελαίου και περισσότερα από 75 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου καθημερινά από τις Φάσεις 1 και 2.

Η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τα 150.000 βαρέλια πετρελαίου και 200 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου ανά ημέρα με την εκκίνηση της Φάσης 3, καθιστώντας το έναν βασικό συντελεστή για την κάλυψη των εγχώριων ενεργειακών αναγκών της Ακτής Ελεφαντοστού.