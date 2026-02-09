«Βουτιά» σχεδόν 9% για το αέριο - Υποχωρεί 1% το πετρέλαιο

«Βουτιά» σχεδόν 9% (8,68%) καταγράφει το πρωί της Δευτέρας το φυσικό αέριο καθώς τα futures διαμορφώνονται στα 32,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης συνέχισαν να στηρίζουν τις τιμές, με τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ να καταγράφουν πληρότητα περίπου στο 39,2% σε σύγκριση με περίπου 52% πριν από ένα χρόνο.

Η αποθήκευση παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλή στη Γερμανία στο 30,2%, στη Γαλλία στο 29% και στην Ολλανδία στο 23,5%. Τα αποθέματα της ΕΕ προβλέπεται να μειωθούν σε περίπου 26% μέχρι τα τέλη Μαρτίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα χρειαστούν ισχυρές καλοκαιρινές ενέσεις για να φτάσουν το 90% πριν από τον επόμενο χειμώνα.

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα και για το πετρέλαιο, καθώς οι άμεσοι φόβοι για σύγκρουση στη Μέση Ανατολή υποχώρησαν μετά την υπόσχεση των ΗΠΑ και του Ιράν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο, ηρεμώντας τους επενδυτές που ανησυχούσαν για διακοπές στην προμήθεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent σημειώνει απώλειες 1,13% στα 67,19 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,15% στα 62,82 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης για πιθανές διακοπές στον εφοδιασμό από το Ιράν και άλλους παραγωγούς της περιοχής, καθώς εξαγωγές που αντιστοιχούν σε περίπου το 1/5 της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχονται από το στενό του Ορμούζ μεταξύ του Ομάν και του Ιράν.

Αμφότεροι οι δείκτες υποχώρησαν περισσότερο από 2% την περασμένη εβδομάδα λόγω της χαλάρωσης των εντάσεων, σημειώνοντας την πρώτη τους πτώση σε επτά εβδομάδες.

«Η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή, καθώς συνεχίζονται οι συγκρουόμενες δηλώσεις. Οποιαδήποτε αρνητική είδηση μπορεί να αναζωπυρώσει γρήγορα τα ασφάλιστρα κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

Οι επενδυτές συνεχίζουν επίσης να δυσκολεύονται με τις προσπάθειες περιορισμού των εσόδων της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Παρασκευή μια ριζική απαγόρευση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις θαλάσσιες εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας.