Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες «ανοίγει» την αγορά πετρελαίου στους ιδιώτες

Μια μεταρρύθμιση του νόμου περί υδρογονανθράκων της Βενεζουέλας θα επιτρέψει σε ξένες και τοπικές εταιρείες να εκμεταλλεύονται πετρελαϊκά κοιτάσματα με δική τους ευθύνη μέσω ενός νέου μοντέλου, να εμπορευματοποιούν την παραγωγή και να λαμβάνουν έσοδα από τις πωλήσεις, ακόμη και αν ενεργούν ως μειοψηφικοί εταίροι της κρατικής εταιρείας PDVSA, σύμφωνα με σχέδια που είδε το Reuters την Πέμπτη.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα την πρόταση μεταρρύθμισης στην Εθνοσυνέλευση. Αναμένεται να αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας μέλους του OPEC, αλλάζοντας τον ιστορικό νόμο για το πετρέλαιο του πρώην προέδρου Ούγκο Τσάβες.

Οι νομοθέτες ενέκριναν την Πέμπτη τη μεταρρύθμιση σε μια αρχική ψηφοφορία, μετά από μια συμφωνία προμήθειας 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον αυτό το μήνα. Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, δίνει στις ΗΠΑ τον έλεγχο της κύριας πηγής εσόδων της χώρας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από την τελική έγκριση απαιτείται δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή.

«Το πετρέλαιο κάτω από το έδαφος είναι άχρηστο», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Χόρχε Ροντρίγκες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προτρέποντας τους βουλευτές να υποστηρίξουν τις αλλαγές, ώστε η χώρα να μπορέσει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Κανένας από τους βουλευτές που μίλησαν την Πέμπτη δεν αντιτάχθηκε στη μεταρρύθμιση.

Η Βουλή, η οποία έχει μόνο έναν μικρό αριθμό βουλευτών της αντιπολίτευσης, δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ, λόγω αμφιβολιών σχετικά με τη νομιμότητά της.

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών και πιθανοί επενδυτές, στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου της Ουάσιγκτον για την ανασυγκρότηση της ενεργειακής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απαιτούν αυτονομία στην παραγωγή και εξαγωγή πετρελαίου, καθώς και την είσπραξη των εσόδων από τις πωλήσεις σε μετρητά, μετά τις εθνικοποιήσεις και τις απαλλοτριώσεις περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε ο Τσάβες πριν από δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, ανεξάρτητοι δικηγόροι έχουν προειδοποιήσει ότι η ριζική μεταρρύθμιση έρχεται σε σύγκρουση με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, το οποίο διατηρεί τις κύριες δραστηριότητες της πετρελαϊκής βιομηχανίας για το κράτος. Η μεταρρύθμιση απαιτεί επίσης την κατάργηση πολλών σχετικών νόμων που εγκρίθηκαν υπό τον Τσάβες και τον Μαδούρο, ανέφεραν.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι το μοντέλο που προτείνει η Ροντρίγκεζ, το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να παράγουν και να εξάγουν πετρέλαιο ανεξάρτητα μέσω συμβάσεων με την PDVSA, είναι αντίθετο με το μοντέλο κοινοπραξίας στο οποίο βασίζεται ο νόμος για τους υδρογονάνθρακες.

Η συνύπαρξη των μοντέλων και των συμβάσεων που απορρέουν από αυτά θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση σε έναν κλάδο που πριν από 25 χρόνια οργάνωνε τις δραστηριότητές του στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου γύρω από συνεργασίες που κυριαρχούσε η PDVSA, αλλά που έχει επίσης χάσει επενδυτές λόγω των εθνικοποιήσεων, των άκαμπτων κανόνων και των αμερικανικών κυρώσεων.

Αυτές οι συμβάσεις καταμερισμού της παραγωγής, που προωθήθηκαν από τον Μαδούρο με μικρή επιτυχία και των οποίων οι λεπτομέρειες δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ δημοσίως, οδήγησαν στην είσοδο μικρών επιχειρήσεων στα πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας τα τελευταία χρόνια, παρά τις κυρώσεις.

«Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται θα αναλάβουν τη διαχείριση με δική τους ευθύνη και δαπάνη. Σε αυτό το μοντέλο, το κράτος δεν αναλαμβάνει χρέη και η αμοιβή βασίζεται σε ποσοστό των όγκων (που παράγονται)», αναφέρεται σε περίληψη της μεταρρύθμισης που είδε το Reuters, αναφερόμενο στο μοντέλο συμβολαίου κατανομής παραγωγής.

Η πρόταση θα επιτρέψει στην κυβέρνηση, κατά την κρίση της, να μειώσει τα δικαιώματα και τους σχετικούς φόρους από 33% σε 15% για ειδικά έργα και έργα που απαιτούν τεράστιες επενδύσεις, ένα στοιχείο που θα μπορούσε να κάνει πιο ελκυστικούς τους όρους για πολλούς φορείς που σκέφτονται να επενδύσουν σε μια χώρα υψηλού κινδύνου.

«Πρόκειται για τομείς που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, αλλά για να επιτευχθούν, πρέπει να υπάρχει και ευελιξία στα δικαιώματα», δήλωσε ο βουλευτής Ορλάντο Καμάτσο, ο οποίος διάβασε μια περίληψη της μεταρρύθμισης στην Εθνοσυνέλευση.

Οι μεταρρυθμίσεις προσθέτουν επίσης τη δυνατότητα προσφυγής σε ανεξάρτητη διαιτησία για την επίλυση διαφορών, ένα μακροχρόνιο αίτημα των ξένων εταιρειών μετά από διαφωνίες και αγωγές με στόχο την απαίτηση αποζημίωσης για περιουσιακά στοιχεία που απαλλοτριώθηκαν στη Βενεζουέλα.