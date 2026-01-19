Αρνητικά πρόσημα για το πετρέλαιο - «Βουτιά» κοντά στο 6% για το φυσικό αέριο

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με την προσοχή για τον «μαύρο χρυσό» να συνεχίζει να βρίσκεται στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα futures του Brent -παράδοσης Μαρτίου- έπεφταν 0,62% στα 63,73 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- έχαναν 0,56% στα 59,03 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχωρούσαν 5,9% στα 34,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μετά και τη -φαινομενική, τουλάχιστον- αποκλιμάκωση των υψηλών τόνων των ΗΠΑ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης και στον απόηχο των μεγάλων διαδηλώσεων με τους χιλιάδες νεκρούς στο Ιράν, οι επενδυτές φαίνεται να υποβαθμίζουν τις πιθανότητες για ένα στρατιωτικών χτύπημα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου εμφάνισαν σημαντική άνοδο καθώς είχαν αυξηθεί οι εκτιμήσεις για ένα χτύπημα των ΗΠΑ, κάτι που θα επηρεάζε αρνητικά την προσφορά και θα ενίσχυε τη ζήτηση σε αυτή την περιοχή που είναι κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Εξάλλου, οι αναλυτές αποτιμούν και τα τελευταία «επεισόδια» στην υπόθεση της Γροιλανδίας, με τον Τραμπ να απειλεί με δασμούς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αποδέχονται τα πλάνα του για το νησί. Η ΕΕ φαίνεται να εξετάζει αντίποινα ύψους 93 δισ. ευρώ εις βάρος της Ουάσινγκτον, εξέλιξη που επαναφέρει τη νευρικότητα του εμπορικού πολέμου και περιορίζει τις προοπτικές ζήτησης του πετρελαίου.