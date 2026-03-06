Στο 8,3% η ανεργία στην Ελλάδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2025

Οριακή άνοδο εμφάνισε για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και σε τριμηνιαίο επίπεδο το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού για το τέταρτο τρίμηνο του 2025:

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.352.366 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 394.894 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Δ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,3%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Γ’ 2025) ήταν 8,2% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Δ’ 2024) ήταν 9,5%.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.250.648. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.002.142. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2025, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (72,5%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (17,4%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,3%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 8,9%, καταγράφοντας μείωση κατά 16,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,6%) και οι επαγγελματίες (22,1%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (4,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη και στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (-5,0%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (18,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (-18,5%)