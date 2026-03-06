ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% η ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ για το 2025

Ανάπτυξη 2,1% παρουσίασε η ελληνική οικονομία στο σύνολο του 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με αυτά, το ΑΕΠ το 2025 σε όρους όγκου ανήλθε σε 204,4 δισ. ευρώ έναντι 200,3 δισ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1%.

Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2025 ανήλθε σε 248,4 δισ. ευρώ έναντι 236,7 δισ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ «έτρεξε» με ρυθμό 2,4% (συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025), ενώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε ανάπτυξη 0,8%.

Οι ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%.

Τριμηνιαίες μεταβολές