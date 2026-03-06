Η UBS «οχυρώνει» τον χρυσό στα 4.700 δολάρια - Οι συστάσεις προς τους επενδυτές

H UBS εκτιμά πως ο χρυσός και το ασήμι έχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου μέσα στους επόμενους μήνες, εν μέσω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκληθεί από το περασμένο Σάββατο και την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν.

Ο επενδυτικός οίκος σημειώνει πως αυτή η αστάθεια έχει δημιουργήσει ευκαιρίες στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης.

«Διατηρούμε μια θετική προοπτική για το χρυσό, λόγω των προσδοκιών για χαμηλότερα επιτόκια με την πάροδο του χρόνου, ένα ασθενέστερο δολάριο και τη συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες», έγραψαν οι αναλυτές της UBS με επικεφαλής τον Ντόμινικ Σνίντερ, προσθέτοντας ότι «βλέπουν» την τιμή του χρυσού στα 6.200 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στους επόμενους μήνες.

Η UBS αντί να επενδύσει σε σενάρια πτώσης, προτιμά επενδύσεις που κερδίζουν χρήματα αν η τιμή του χρυσού μείνει πάνω από κάποιο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οίκος καλεί τους επενδυτές να «πουλήσουν» προστασία για πιθανή πτώση της τιμής του χρυσού κάτω από τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στον επόμενο μήνα.

Αυτό γίνεται συνήθως μέσω ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου που λέγεται put option.

Ο επενδυτής παίρνει ένα μικρό ποσό (premium) εκ των προτέρων και ουσιαστικά ποντάρει ότι η τιμή του χρυσού δεν θα πέσει κάτω από το συγκεκριμένο πόσο για ένα δοσμένο χρονικό διάστημα.

Η σύσταση αντανακλά την πεποίθηση της UBS για το ότι ο χρυσός δεν θα υποχωρήσει κάτω από τα 4.700 δολάρια εντός του επόμενου μήνα.

Για το ασήμι, η UBS εκτιμά πως το μέταλλο θα συνεχίζει να επωφελείται από υποστηρικτικούς μακροοικονομικούς παράγοντες, ακόμη και εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών αναταραχών.

«Πιστεύουμε ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες για υψηλότερες τιμές του ασημιού παραμένουν αμετάβλητοι», δήλωσε η τράπεζα, αναφέροντας «χαμηλότερα ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια, ανησυχίες για το παγκόσμιο χρέος και εκτιμήσεις για υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ, παράλληλα με την προσδοκία μας για ισχυρή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2026».

Η UBS συστήνει στους επενδυρτές «πουλήσουν» προστασία για πιθανή πτώση της τιμής του ασημιού κάτω από τα 65 δολάρια ανά ουγγιά για τον επόμενο μήνα.